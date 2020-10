Cotización por ingresos reales: ¿cómo afecta a la cuota de autónomos?

Los trabajadores autónomos pertenecen a un régimen especial de la Seguridad Social, lo que les diferencia respecto a los asalariados, en especial porque en su caso, al trabajar por cuenta propia son ellos quienes abonan sus cotizaciones. La base de cotización es uno de los puntos clave para cualquier trabajador, porque en función de esa base se determinan las prestaciones contributivas que se reciben de la Seguridad Social: desempleo, jubilación o incapacidad temporal. Es decir, a mayor base de cotización, mayor será, por ejemplo, la pensión de jubilación que se obtenga en el momento de retirarse. De manera general, esta base es la remuneración mensual bruta que cada trabajador recibe, sin embargo en el caso de los autónomos no va acorde a sus ingresos, al menos por ahora.

Los trabajadores autónomos cuentan con un sistema de bases, según el cual cada uno cotiza por la base que eligen con independencia de sus ingresos reales. En la actualidad, deben elegir entre una base de cotización mínima de 944,40 euros al mes o una máxima de 4.070,10 euros. Esta base actúa como el importe mensual de referencia del autónomo sobre el que se establece el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social. Este sistema podría cambiar si finalmente el Gobierno de coalición cambia el sistema de cotización actual por el de ingresos reales a los trabajadores del RETA.

Equiparar las bases de cotización a los ingresos reales conlleva un aumento en la recaudación de la Seguridad Social. Los principales perjudicados serán los autónomos con mayores ingresos porque si su remuneración real supera a la base por la que cotiza actualmente, el incremento de la nueva base implica un aumento de la cuota de autónomo mensual. Este importe, al igual que ocurre con los asalariados, se calcula a partir del tipo de cotización general del 30,3%, en el que se incluyen contingencias comunes, contingencias profesionales, cese de actividad y formación y prevención, que se aplica sobre la base de cotización.

No obstante, ese incremento de dinero no es a fondo perdido, sino que el trabajador lo verá reflejado en sus prestaciones. Las pensiones contributivas se calculan también a partir de la base de cotización. En el caso de la pensión de jubilación, por ejemplo, la base de cotización determina la base reguladora, sobre la que finalmente se aplica el porcentaje a aplicar según el número de años cotizados, a partir de 35 años cotizados se aplica el 100% de la base reguladora.

El nuevo sistema que pretende aplicar el Ejecutivo de coalición, según avanzó la Cadena Ser, se basaría en unos tramos, que tendrá en cuenta los ingresos que tengan los autónomos. Los trabajadores que ingresen menos de 12.000 euros anual seguirían cotizando por la base mínima. Aquellos con ingresos superiores a 12.000 euros y menos de 24.000 o 25.000 euros seguirían cotizando como hasta ahora. Si se superan esas cantidades, sí sufrirán cambios. Las cotizaciones a la Seguridad Social aumentarán progresivamente cuanto más se acerquen sus ingresos al máximo de 45.000 euros.

Según se desprende del informe 'El trabajador autónomo ante la previsión social' realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) para Fundación MAPFRE, el 86% de los autónomos cotiza por la base mínima. La cifra explicaba la diferencia en las prestaciones que perciben los autónomos respecto a los asalariados. Sin embargo, esto no cambiaría con el nuevo sistema de cotización. Según ha afirmado el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, "el número de autónomos que van a tener que cotizar menos porque tienen ingresos menores supera ampliamente a los que van a cotizar más". Además, ha señalado que, entre aquellos que tendrán que abonar una cotización superior, "muchos se han dado cuenta en la pandemia de que cotizar más es más prestación".

División entre los autónomos

Escrivá ha informado al Congreso que esta semana presentará a las asociaciones de autónomos sus "primeras ideas" para el nuevo sistema de cotización por ingresos para los trabajadores por cuenta propia. Pese a no ofrecer detalles, ha asegurado que su propuesta pasa por "un sistema muy gradual", tanto en los tramos de cotización como en el despliegue de este sistema. "No estaría preocupado", ha dicho. En todo caso, ha recordado que este tránsito hacia un sistema por ingresos reales es una "petición de los propios autónomos", se encuentra también entre las recomendaciones del Pacto de Toledo y ya existe un cruce de datos de la Seguridad Social con la Agencia Tributaria.

La realidad es que entre los trabajadores por cuenta propia no hay consenso. Pese a asegurar que el sistema "tiene todo el sistema", algunos señalan que no es el momento para cambiarlo. La organización de autónomos ATA ha advertido al Gobierno de que, aunque tiene "todo el sentido" adecuar progresivamente las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales, no es el momento de hacerlo en el contexto actual ni parece "factible" desde un punto de vista operativo y práctico. Frente a la previsión del ministerio, ATA avanza que este sistema se traduciría en un aumento de las cotizaciones para el 70% de los autónomos.

"Lo decimos alto y claro. No vamos a apoyar ningún cambio en el sistema de cotización de los autónomos que implique un aumento de las cuotas. Ni es el momento ni pueden los autónomos, que están asfixiados. Hay que bajar cuotas, no subirlas a nadie", ha afirmado este lunes el presidente de ATA, Lorenzo Amor. ATA subraya que, aunque un sistema de cotización proporcional a los ingresos debería buscar la equidad, podría producir el efecto contrario: producir mayor desigualdad y precariedad entre los autónomos.

Por el contrario, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha valorado "muy positivamente" que el Gobierno quiera modificar el actual sistema de cotización de los autónomos para que coticen por sus ingresos reales, pero ha pedido al Ejecutivo "que no le dé hecha" esta reforma y que la negocie con las organizaciones de autónomos.

Abad, en declaraciones a Europa Press, ha subrayado que el actual sistema de cotización, vigente desde hace 50 años, es "absolutamente injusto", pues los autónomos menos pudientes salen perjudicados al tener que hacer un esfuerzo contributivo "muy por encima de sus posibilidades". En cambio, argumenta, a prácticamente 700.000 autónomos se les está beneficiando, ya que aunque podrían cotizar por encima de la base mínima, no lo hacen, de forma que el sistema resulta "injusto e injustificado. "Debe reinar el principio contributivo de la solidaridad", apunta.