Los autónomos denuncian un aumento de la cuota de entre 96 y 225€ por año. 

Las organizaciones que agrupan a los trabajadores autónomos en España han mostrado su indignación por haberse enterado por los medios de comunicación de que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 prevé una subida tanto de las cuotas mensuales como de la base de cotización para los trabajadores autónomos a partir del próximo año, según recoge Europa Press.

Con estas nuevas medidas, con las que el Gobierno pretende aumentar su recaudación en 173 millones de euros, se aumentará la base de cotización mínima (960,60 euros) y el tipo fijado pasará del 30,6% al 30,9%. A efectos prácticos, esto va a suponer que los 1,8 millones de autónomos que cotizan por la base mínima paguen ocho euros más de cuota al mes.

"Esto va a provocar que un autónomo va a tener que pagar entre 96 y 225 euros más el próximo año, según si es autónomo persona física o autónomo societario", ha denunciado el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, quien cree que este "no es el mejor momento" para implantar una medida de esta naturaleza.

Amor, además, ha afirmado que muchos trabajadores por cuenta propia siguen "en el alambre" y ha recordado que el colectivo lleva años soportando una situación "complicada". En la misma línea, desde Unión de Profesional y Trabajadores Autónomos (UPTA) han lamentado que solo Esquerra Republica de Cataluña (ERC) haya presentado una proposición no de ley ante el Congreso de los Diputados para frenar esta medida.

"Es inconcebible, no damos crédito a la desidia con la que se nos está tratando en el ámbito fiscal. No entendemos la negativa reiterada de los ministerios de Economía y de Hacienda a poner freno a una de las mayores injusticias fiscales que sufre el colectivo de trabajadores autónomos", ha recalcado el presidente de UPTA, Eduardo Abad. Desde UPTA, además, han criticado que este proyecto de Presupuestos no incluya las deducciones por manutención, una situación con la que "salen perjudicados" más de 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia.