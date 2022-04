Escrivá abre un cisma entre autónomos con su subida secreta de cuotas en 2023

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha abierto un cisma entre las organizaciones de autónomos con las que está negociando la reforma del sistema para que los trabajadores por cuenta propia coticen por sus ingresos reales. Todo saltó por los aires en la víspera del Jueves Santo, cuando La Información reveló en exclusiva que el Ministerio estaba manteniendo conversaciones bilaterales con las asociaciones vinculadas a los sindicatos, UATAE (CCOO) y UPTA (UGT), sin contar con ATA, asociada a la patronal CEOE. Incluso habían diseñado un esquema para subir la cuota máxima hasta los 600 euros mensuales en 2023 y el preacuerdo estaba cerca. Pero la negociación secreta se frenó en seco y ahora Escrivá está evitando convocar la mesa para no avivar el conflicto.

La última propuesta oficial del Ministerio es la que el secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, llevó a la mesa el pasado 28 de febrero. Desde entonces, el equipo de Escrivá no ha vuelto a convocar ninguna reunión formal. Pero el pasado miércoles se destapó en estas páginas que el Ministerio estaba manteniendo contactos informales con UPTA y UATAE para intentar cerrar un acuerdo a tres bandas, una vez constatado el rechazo de ATA a acometer la reforma en un momento económico delicado. La puesta en conocimiento público de estas conversaciones bilaterales no solo frustró las negociaciones entre bambalinas, sino que desató la guerra entre las principales organizaciones de trabajadores autónomos del país.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, colgó en un tuit el cuadro de cotizaciones que el Gobierno estaba negociando con los sindicatos y aseguró que ni su organización ni la CEOE tenía conocimiento de esa propuesta o de ninguna otra desde el 28 de febrero. "De ser cierta esta tabla para 2023 es una barbaridad, un hachazo", denunció Amor. "Nunca se hizo tanto daño a los autónomos", concluyó. Un día después, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, afirmó en su cuenta de Twitter que "quien no esté a favor de bajar las cuotas de los autónomos que ganan menos de 1.000 euros no defiende al 60% del colectivo". "¿Quién quiere que un autónomo que gana 2.500 euros al mes siga pagando 294 euros de cuota?", se preguntó Abad. "Este sistema esta podrido y tenemos que cambiarlo", zanjó.

Pero el asunto no quedó ahí. Amor respondió a Abad: "Hasta en esto nos diferenciamos de otros. En ATA defendemos a todos los autónomos y llevamos años exigiendo bajar la cuota a autónomos con ingresos inferiores al SMI, pero decimos 'no' muy claro a un hachazo de duplicar la cuota a quien gana 1.700 euros al mes". "Bajar, sí; subir no", sentenció. Y hasta ahí el rifirrafe público de Jueves Santo entre los líderes de dos de las grandes asociaciones de trabajadores autónomos a nivel nacional. Pero la tensión que se mascaba en el ambiente antes del descanso de Semana Santa, lejos de apaciguarse, ha ido in crescendo en los últimos días, hasta el punto de que Escrivá ha optado por no convocar por el momento ninguna reunión con las tres asociaciones, según confirman desde el propio Ministerio.

La Información ha tenido acceso a la propuesta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha estado negociando con UPTA y UATAE. Ambas organizaciones confirman que recibieron el documento el pasado lunes, 11 de abril, aunque fuentes oficiales del departamento que dirige José Luis Escrivá insisten en negar que hayan hecho alguna propuesta oficial a las asociaciones vinculadas a los sindicatos. Desde ATA se desmarcan por completo de esos contactos y aseguran no haber recibido ningún documento del Ministerio desde el pasado 28 de febrero. Pero, hay que insistir, este medio ha podido conocer el detalle de la propuesta para modificar el sistema de cotización que ha tomado forma en esas discretas negociaciones de las que se ha excluido a la patronal.

Una reforma para tres años

En concreto, el documento plantea 13 tramos de rendimientos y cuotas de entre 240 y 600 euros al mes, en función de los ingresos mensuales, que aplicarían ya en el año 2023. Además, el Ministerio ha dado un giro en el planteamiento consensuado con los agentes sociales y con Bruselas y busca ahora cerrar una reforma para los próximos tres años y negociar más adelante las cuotas que operarían a partir de 2025. Así, la propuesta ya no plantea un despliegue progresivo del nuevo sistema hasta 2031, sino solo las cuotas de 2023, que podrían mantenerse para 2024 y 2025. La delicada situación económica provocada por la guerra en Ucrania ha impactado de lleno en la negociación de una de las reformas clave del sistema de las pensiones comprometidas con Europa y el Gobierno prefiere centrarse ahora en los años más inmediatos y gestionar después el largo plazo.

La cuota bajaría en 2023 para todos aquellos autónomos que ingresen menos de 1.500 euros mensuales, que pasarían a pagar menos de los 294 euros de cuota mínima actual, mientras subiría para todos los que tengan ingresos superiores. La cuota mínima se situaría en un rango entre 240 y 250 euros (aún está por concretar) y la máxima, en 600 euros. A partir de los 1.700 euros de ganancias el salto es considerable, ya que de 294 euros se pasaría a pagar unos 540 euros, cantidad que se mantendría durante varios tramos, para escalar a los 600 euros a partir de los 2.760 euros de ingresos. Así, algo más de dos millones de autónomos saldrían beneficiados de la reforma en 2023, cuando ahorrarían dinero respecto a lo que están pagando de cuota de autónomos en la actualidad, mientras en torno a un millón de autónomos tendrían que soportar un incremento de su cuota de entre 240 y 300 euros.

La propuesta para 2023 reduciría las cuotas de los que ganan menos de 1.700 euros (el nivel de ingresos que divide la tabla en dos) respecto al planteamiento inicial que trasladó el Ministerio a los agentes sociales en enero de este año, si bien elevaría considerablemente las de los que ingresan cantidades mensuales por encima de ese nivel. Concretamente, el planteamiento inicial de Escrivá para el próximo año era que los autónomos que ganan más de 1.126 euros pagaran todos lo mismo: 352 euros. Ahora, a partir de los 1.700 euros de rendimientos se están planteando cuotas muy superiores y diferenciadas, de entre 540 y 600 euros mensuales. Es decir, se elevaría la cuota máxima que se ofreció en los primeros compases de las negociaciones hasta un 70%. Siempre de acuerdo con el documento al que ha tenido acceso este medio y que podría sufrir modificaciones en cuanto se retomen las negociaciones a nivel formal, especialmente si ATA vuelve a entrar en juego y dinamita los avances logrados por UPTA y UATAE.