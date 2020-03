La Airef asume que es imposible prever el impacto que la crisis tendrá en el déficit

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el órgano de supervisión de las cuentas públicas impuesto por Bruselas tras la crisis de hace una década y uno de las pocas entidades del entramado institucional de la gobernanza económica del país que quedaba por pronunciarse al respecto, ha augurado este viernes que el impacto de la crisis del coronavirus sobre la economía española será profundo y ha advertido de que este momento es imposible hacer una estimación sobre el coste que va a acarrear en términos presupuestarios porque a estas alturas esa factura "no puede determinarse".

La entidad presidida por Cristina Herrero ha decidido suspender la publicación de todos los informes agendados para los próximos días en tanto no se aclare la situación "para no contribuir al ruido". Argumenta que realizar cualquier evaluación en este contexto, en el que aún no se puede estimar con certidumbre cuando acabará la crisis y el impacto que está tendrá tanto sobre la economía como sobre las cuentas públicas no tendría mucho sentido y remite esos análisis al momento en que la situación esté más estabilizada.

Lo que sí aclara la Autoridad Fiscal es que está monitorizando con la ayuda del Gobierno de España y de las administraciones territoriales las medidas que se están poniendo en marcha y el resto de situaciones para realizar una evaluación cuando corresponda de la factura en términos de mayor gasto público y menores ingresos que la crisis tendrá para las cuentas públicas del país, una de las principales preocupaciones en estos momentos y uno de los principales focos de tensión dentro del Gobierno.

En este sentido, el organismo recuerda que la actual legislación en materia de estabilidad presupuestaria ya ofrece circuitos para flexibilizar las reglas de gasto a las que están sometidas las Administraciones Públicas para hacer frente con mayor gasto público a situaciones sobrevenidas como la actual, en un recordatorio velado de que la existencia de una crisis no puede utilizarse como excusa para suspender un marco normativo que ya da espacios de flexibilidad para la gestión de este tipo de situaciones.