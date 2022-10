El AVE sigue sin llegar al norte: los PGE olvidan de nuevo la 'Y vasca' y Asturias. 

Bilbao, San Sebastián, Oviedo y Gijón son cuatro de las grandes ciudades españolas -cada vez van quedando menos- a las que todavía no llega la Alta Velocidad ferroviaria. Las cuatro se encuentran ‘detrás’ de dos de las infraestructuras que acumulan más retrasos y sobrecostes, la Variante de Pajares y la ‘Y’ vasca. Adif se ha comprometido a que en mayo los trenes AVE circulen por debajo de la cordillera cantábrica y atraviesen los túneles de Pajares, pero se quedarán ahí, al sur de Asturias, en Pola de Lena, a 40 y 60 kilómetros de Oviedo y de Gijón, respectivamente. Mientras, los Presupuestos recién presentados vuelven a retrasar hasta 2027 la finalización de la 'Y' vasca y, por tanto, la llegada de la alta velocidad a las capitales vascas. Así, a día de hoy, en octubre de 2022, el trayecto en tren entre Bilbao, San Sebastián, Oviedo, Gijón y Madrid sigue necesitando de alrededor de cinco horas.

El proyecto presupuestario recoge 20,45 millones para la culminación de las obras de la variante de Pajares, cuya puesta en marcha se prevé para el próximo mes de mayo. La faraónica obra ferroviaria de 49,7 kilómetros de túneles y viaductos entre La Robla (León) y Pola de Lena (Asturias) que unirían mediante la alta velocidad Asturias y la Meseta horadando la Cordillera Cantábrica y en la que 'la joya de la corona' y el gran reto técnico para la ingeniería española ha sido el túnel de 24 kilómetros bajo el puerto de Pajares, y que, esta vez sí, entra en su recta final, ya que el Gobierno prevé que entre en funcionamiento en mayo. Más de 19 años después de que, el 11 de febrero de 2004, el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, y el vicepresidente económico del Ejecutivo de José María Aznar, Rodrigo Rato, pusieran la primera piedra.

Pero esta inmensa obra, que pasa por tener uno de los túneles más largos de Europa, también puede ser considerada como el ‘Escorial’ de los sobrecostes. Fruto de que desde hace décadas ha estado en el centro mismo de la batalla política y ha sido utilizada como arma arrojadiza entre partidos políticos e instituciones, de proyectos constructivos erróneos, de graves problemas técnicos, de demandas judiciales y de numerosos modificados, lo cierto es que el precio final de la variante será, según las últimas estimaciones de Adif, de 3.845 millones de euros, 2.700 millones más de los presupuestados en un principio.

En rigor, el AVE llega a Asturias en mayo, pero no a Oviedo, ni a Gijón, ni a Avilés. La alta velocidad empieza en Pola de Lena a 40 kilómetros de Oviedo y a 60 de Gijón. Hasta allí, los trenes circularán por la red de Cercanías a una velocidad estimada de unos 90 kilómetros por hora y en Pola de Lena se cambia a la vía de alta velocidad y comienza el viaje hacia el otro lado de la cordillera. No hay estudio alguno ni proyecto además para convertir al ancho europeo estos tramos de vías, y ello pese a que Europa exige instalar "cuanto antes" el ancho de vía del AVE entre Lena y Gijón. La UE reclama un "plan de migración sólido hacia el estándar europeo" antes de dos años para todos los tramos ferroviarios de los principales corredores de transporte, entre ellos el Atlántico, que llega a El Musel, el puerto de Gijón y uno de los principales del Cantábrico y de España.

En cuanto a la 'Y' vasca, que es un caballo de batalla cada vez que hay unos Presupuestos entre el ejecutivo central y el PNV, también acumula años de retrasos y casi 2.000 millones de euros de sobrecostes. Ahora, en las cuentas para 2023, recién presentadas, Adif retrasa un año más, hasta 2027, la finalización de la obra y la llegada del AVE a las capitales vascas. Así, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, ha asegurado esta semana que 40 años de retraso en el AVE demuestran que "no se ha dado importancia a la inversión en Euskadi", una situación que ha calificado de "estructural". Pedro Azpiazu añadía que en 1992 se inauguraba el AVE con el tramo Sevilla-Madrid y 30 años después "todavía estamos aquí en obras". "Posiblemente, 10 años más tarde, que con 40 años de retraso se ponga un AVE en marcha, significa que no se ha dado la debida importancia a las inversiones en Euskadi", manifestaba. “Cada vez estamos más cerca de que la Y vasca sea una realidad”, señala sin embargo el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, el socialista Iñaki Arriola, quien dice, de cualquier manera, que el nuevo retraso en las obras no le ha sorprendido.

Adif retrasa un año más la finalización de las obras del AVE vasco y oficializa 2027 como nueva referencia frente a la ya desechada promesa de 2026, aunque ya era una fecha que se manejaba y que parece también “una previsión optimista” toda vez que no han empezado las obras de los accesos de la alta velocidad a Vitoria y a Bilbao. Además, en los PGE se mantienen las inversiones exclusivamente en la provincia de Álava -y no a la de Gipuzkoa- el coste para la conexión de la Y vasca con Pamplona, unos 280 millones, aunque oficialmente no hay aún una decisión política firme y se mantiene como alternativa la de la conexión por el interior de Gipuzkoa a través de la pequeña localidad de Ezkio/Itsaso.