Avión, el pueblo de los helipuertos y los VIP, en la lista negra de jubilados pobres

La localidad orensana de Avión cuenta con apenas 2.000 habitantes censados y durante el invierno sus calles están vacías, un panorama desolador que cambia radicalmente cuando en los meses de verano más de 5.000 personas se alojan en el pueblo y sus escasos establecimientos de hostelería, como el bar 'Moncho', se llenan de paisanos millonarios que vienen desde México y Brasil para pasar sus vacaciones. Avión es el municipio de los ricos y de los contrastes, lleno de lujosas casas y mansiones que acogen enormes piscinas, pistas de tenis e incluso helipuertos que lindan con viejas casas de arquitectura popular.

En este municipio de la comarca del Ribeiro, los automóviles de alta gama, que transitan a gran velocidad por incomodas carreteras comarcales, se cruzan con los tractores, y los emigrados, que llegan a España en jets privados que aterrizan en aeropuerto vigués de El Peinador, charlan con lugareños con ingresos mileuristas, que sobreviven gracias a la agricultura y al pequeño comercio, y con unas pensiones que se sitúan a la cola de las de Galicia y de España. En verano, no faltan las rancheras, mariachis, las fiestas mexicanas y el tequila, y tampoco el desembarco de famosos y millonarios invitados por los vecinos que hicieron fortuna hace años en el continente americano.

Avión, enclavado entre montañas, está aislado, pero ya es de sobra conocido por los casos de éxito entre sus habitantes que se marcharon de la localidad en los años 50 para hacer las Américas y dieron con las tecla para hacer millones. Allí no es complicado ver partidas de cartas y de dominó VIP, con jugadores como el millonario mexicano Carlos Slim y Olegario Vázquez Raña, nacido en el municipio orensano y propietario del Grupo Empresarial Ángeles, propietaria de Hospitales Ángeles, Hoteles Camino Real, Grupo Financiero Multiva y Grupo Imagen y de medio como Imagen Radio, Excélsior, Excélsior Televisión e Imagen Televisión.

La renta per cápita del municipio es una de las más altas de España, aunque a duras penas los responsables municipales afrontan una deuda considerable y les cuesta dar servicios de recogida de basura, de alumbrado o asegurar a los vecinos visitantes buenas carreteras con el escaso presupuesto que manejan. La mayoría de los que se han quedado están jubilados y durante toda su vida han trabajado el campo, mientras que los que vienen de fuera acumulan uno de los porcentajes de vehículos turísticos más importantes de España y un buen número de aviones personales.

Todos los contrastes se dan en Avión. Los pocos nacidos en el municipio que decidieron quedarse o no pudieron irse y han envejecido allí reciben pensiones de 583 euros de media, menos de la mitad que de los que viven en la localidad coruñesa de As Pontes, con unas prestaciones resultado de años de trabajo seguro en la central térmica de Endesa y las empresas industriales que nacieron gracias a ella. Los datos del Instituto Gallego de Estadística, que cifran en 767 los pensionistas de Avión, no tienen en cuenta a los vecinos que viven fuera de la localidad.

La misma fuente estadística muestra otra situación extrema: los mayores arrasan mientras los jóvenes prácticamente han desaparecido de la localidad. La tasa de cobertura es de solo el 15/1, lo que implica que hay 15 euros de ingresos por cotizaciones por cada cien que van a prestaciones. Además, hay diez mayores por cada joven de menos de 15 años, un contexto en el que, desde luego, Avión sería el último municipio que podría financiar las prestaciones futuras.

Avión, frente a las elecciones

En esta pequeña localidad orensana de las mínimas pensiones el Partido Popular arrasa. En las pasadas elecciones se consolidó como el pueblo con el mayor porcentaje de votos de España para la formación -89%- y en las municipales de 2015, los 'populares' consiguieron 11 concejales con 705 papeletas frente a uno que logró el PSOE. La despoblación, en buena parte consecuencia de la emigración a Latinoamérica, marcará en parte del resultado del 28 de abril y el 26 de mayo, ya que Avión hay más personas con derecho al voto fuera que residiendo en la localidad. De las casi 4.500 personas llamadas a la urnas, apenas 1.600 están censadas en el municipio orensano.