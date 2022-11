La ayuda del primer tramo del Kit digital llega al 37% de pymes tras casi 8 meses

"El futuro de nuestras pymes y autónomos se escribe en clave digital". Fue la frase que entonó la ministra de Economía, Nadia Calviño, tras presentar el programa del Kit Digital. Es considerado por el Ejecutivo como uno de los programas tractores del Plan de Recuperación. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo quiso dejar claro cuando anunció la ayuda de 500 millones para la primera convocatoria (destinado a pymes de entre 10 y 49 trabajadores). De momento, y tras ocho meses desde que estas pudieron empezar a ser solicitadas, se han concedido más de 29.000 bonos digitales de un total de 78.000 solicitudes; Es decir, el 37% de las pymes han recibido la ayuda del primer tramo del kit digital.

Desde Red.es -que es quien gestiona el programa- aseguran "el bono digital solo se entrega a las empresas que cumplen los requisitos de la convocatoria". Por lo que muchas se han quedado sin acceso por "no cumplir las condiciones" o por encontrarse en el "plazo legal de subsanación". Sobre esto último, remarcan que "en esta primera convocatoria más del 50% de las solicitudes han ido a subsanar por diversos fallos como, por ejemplo, no tener el número de empleados que se requieren para entrar en el segmento o por que quien firmó la solicitud no tenía suficientes poderes para representar a la empresa".

El kit digital funciona a través de unos 'agentes digitalizadores' que se encargan de llevar a cabo el proceso. Primero llegan a un acuerdo, luego implantan la tecnología y por último lo justifican para recibir el pago por parte de la Administración. No obstante, algunos agentes aseguran a este periódico que encuentran dificultad a la hora de recibir la transferencia tras justificar el servicio. Algunos intermediarios se atreven a poner cifras y afirman que solo se han pagado entre un 60% o 70% de las justificaciones.

Desde el pasado 2 de septiembre está abierto el plazo para solicitar ayudas dentro del segundo segmento, para empresas de entre 3 y menos de 10 empleados. "En poco más de un mes después de lanzar la segunda convocatoria, ya se han comenzado a conceder las primeras 6.200 ayudas". Por otro lado, el pasado 20 de octubre dio comienzo al tercer segmento -para empresas de entre 0 y menos de 3 empleados- y, según Red.es, "en 24 horas ya se habían recibido las primeras 21.500 solicitudes. En estos momentos hay más de 50.000 solicitudes registradas", sentencian.

Desde Red.es han intentado reducir los tiempos de entrega de los bonos digitales a las pymes por medio de distintas herramientas. "Bajo el lema de 'cero papeles' y gracias a nuestras herramientas de robotización, hemos conseguido agilizar el proceso de forma que, en estos momentos, el plazo de resolución de los expedientes es de entre 3 y 4 semanas", apuntan.

El programa Kit Digital, impulsado por el Gobierno, tiene como objetivo promover la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y autónomos, y contribuir a modernizar el tejido productivo español. Para Red.es se trata de un programa "histórico", que cuenta con un presupuesto de 3.067 millones de euros. El Programa está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.