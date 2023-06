Las 'nuevas' ayudas para comprar coches eléctricos darán salida a los kilómetro 0

El Gobierno ha modificado la tercera edición del programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves) y ahora se pueden pedir ayudas a la compra para coches eléctricos que tengan hasta un año de antigüedad, no solo nuevos. Sin embargo, se podría decir que la principal novedad es que se abre una vía para que los concesionarios puedan dar salida a las automatriculaciones, lo que conocemos como vehículos de 'kilómetro 0', ya que actualmente el mercado de segunda mano de eléctricos es muy residual.

"Es una muy buena noticia que aumente el número de vehículos de demostración que pueden vender concesionarios acogiéndose al Moves", señalan las fuentes del sector consultadas por La Información. En estes sentido, los concesionarios podrán automatricular hasta 90 unidades durante la vigencia del plan, frente a las 30 que la norma permitía hasta ahora. En este sentido, las mismas fuentes aseguran que el cambio les supondrá un "alivio financiero", ya que tienen que soportar el gasto de adquirir esos vehículos que automatriculan para cumplir con los objetivos que les imponen las marcas.

"A su vez, estas automatriculaciones están muy mediatizadas por la necesidad de cumplir con el nivel de emisiones medias de CO2 que ha puesto Europa a final de año. En cualquier caso, los más beneficiados por estas medidas son los clientes finales, que acceden a estos vehículos a un precio más competitivo", añaden desde el sector. Entre enero y abril, las ventas de turismos eléctricos puros de segunda mano se sitúan en 3.540 unidades, lo que supone un 12,4% menos que en el mismo periodo de 2022 y el 0,6% del mercado total. Las operaciones con híbridos enchufables/gasolina de ocasión han aumentado un 14,1%, hasta 4.574 unidades, mientras que las de híbridos enchufables/diésel se han desplomado un 63,7%, con 256 unidades.

1.200 millones de euros

Por otro lado, el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros de este martes también permite que un solo propietario pueda pedir hasta 250 vehículos en cada comunidad autónoma (antes eran 50), con el fin de facilitar la renovación de flotas públicas y empresariales. En total, el Moves III está dotado con 1.200 millones de euros, de los que se han transferido a las comunidades autónomas 876 millones. El plan se puso en marcha en abril de 2021 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

Las ayudas para adquirir un coche eléctrico pueden alcanzar hasta los 8.000 euros teniendo en cuenta el descuento de las marcas. En concreto, el plan ofrece 7.000 euros para la compra de un turismo eléctrico si se achatarra un modelo gasolina o diésel de más de siete años. En caso de que no se entregue un vehículo antiguo, las ayudas podrán alcanzar los 4.500 euros. Por su parte, los modelos híbridos enchufables o híbridos de autonomía extendida -al menos 30 kilómetros en modo eléctrico- tienen acceso a una ayuda de 2.500 euros, que sube a 5.000 euros si se achatarra otro coche. Los fabricantes están obligados a hacer un descuento adicional de 1.000 euros y se establece un límite de precio en el modelo a adquirir de 45.000 euros, ya sea eléctrico o híbrido enchufable. No obstante, si el vehículo es 100% eléctrico y cuenta con ocho o nueve plazas, la barrera sube hasta los 53.000 euros.

En la actualidad, existen modelos eléctricos que están por debajo de los 30.000 euros sin contar con ayudas. Por ejemplo, el Nissan Lea tiene un precio sin ayudas de 28.200 euros. Este es un vehículo comparable al Volkswagen Golf de gasolina de 150 CV, que tiene un precio de mercado de 34.620 euros. Otro ejemplo sería el Smart #1, un nuevo todocamino eléctrico que es comparable en combustión al Volkswagen Tiguan. "El diferencial de precio entre ambos modelos es de 3.500 euros en el PVP a favor del de combustión, lo cual no se puede calificar como de muy caro", destacan en Aedive.

El Moves III también incluye ayudas para instalar infraestructura de recarga. Para autónomos, particulares, comunidades de propietarios y entidades locales que no desarrollen actividad empresarial, las ayudas cubrirán el 70% del coste de la instalación o de las actuaciones de preinstalación en comunidades de propietarios, siempre que no se superen los 800.000 euros fijados por expediente. El Ejecutivo prevé que el Moves III contribuya a lograr un objetivo de 100.000 puntos de recarga y 250.000 vehículos eléctricos ya para este año, un objetivo muy difícil de cumplir. No obstante, no es oro todo lo que reluce y la industria de la automoción también ha advertido en varias ocasiones de que dicho programa presenta muchas trabas burocráticas y que no hay un consenso de país al ser cada comunidad autónoma la que gestiona su propia convocatoria.