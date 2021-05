Madrid, contra Hacienda por no cederle la información para dar ayudas directas

La guerra particular entre las carteras de Hacienda del Gobierno central y de la Comunidad de Madrid suma otra batalla. Tras las pugnas por los impuestos o los fondos europeos, el nuevo conflicto tiene que ver con las ayudas directas. La Consejería que dirige Javier Fernández-Lasquetty asegura que el departamento de María Jesús Montero está ralentizando la concesión de las ayudas directas autonómicas que fueron aprobadas el pasado 1 de mayo. Un paquete económico de 899,2 millones, al sumarse los 679 del Ejecutivo central y los 220 que aporta la CCAA. Esta situación se explica con la falta de respuesta de la Agencia Tributaria a las peticiones de información realizadas desde la región sobre los solicitantes de ese respaldo económico. El plazo para responder a las primeras reclamaciones expiró el lunes, como señala Madrid. Lo que implica un retraso forzoso en la concesión de las mismas, insisten.

La denuncia afecta a las 14.000 solicitudes de autónomos y empresas que ha recibido la autonomía y sobre las cuales pidió a Hacienda que le facilitara documentación sobre la situación económica de estas antes de la pandemia de coronavirus. Según el convenio firmado por ambas administraciones, el Ejecutivo central dispone de una semana para satisfacer las peticiones de su homólogo regional. Entre los datos que precisaba, estaba el de corroborar que habían perdido el 30% de facturación a causa del coronavirus El lunes 10 de mayo, Madrid hizo la petición para tener todos los datos posibles sobre los estragos económicos que ha podido provocar la crisis sanitaria sobre esos negocios. . Por lo que la AEAT tendría que haber respondido este lunes 17. Algo que no ha ocurrido. Lo que le está generando problemas a la comunidad madrileña para atender a quienes le están pidiendo fondos, según ha denunciado el propio Lasquetty.

"Madrid fue la primera comunidad que puso en marcha este paquete de ayudas. Por eso firmamos un convenio con el Ministerio de Hacienda a finales de abril. Y no lo están cumpliendo por ese retraso en darnos la información, lo que está a su vez retrasando esas ayudas a distintos sectores", ha expuesto el responsable de la economía madrileña en rueda de prensa. Para Lasquetty, no se trata de un retraso admisible a pesar de que ahora mismo de tan solo dos días. "Cuando el informativo de las 2 está programado a las 2, tiene que salir a esa hora. No vale que empiece 15 minutos más tarde", ha puesto de ejemplo a preguntas de los periodistas para ilustrar su posición.

"El Gobierno nos está frenando. Cuando nosotros queremos que todo siga funcionando y que la economía esté activa, nos encontramos con que nos frenan estas tramitaciones", ha apuntado el consejero de Hacienda, que ha desvelado que desde el 1 de mayo han recibido más de 26.000 solicitudes de firmas y trabajadores por cuenta propia que han manifestado su necesidad de ser rescatados con fondos públicos por el delicado momento económico que atraviesan tras la pandemia. Una financiación que sale de los recursos del Gobierno central y de los fondos propios de la autonomía madrileña. Por lo que la Comunidad de Madrid podrá otorgarlas aunque lleve sin elaborar unos Presupuestos de 2019, año del que datan los últimos.

Lasquetty ha asegurado que, de solucionarse este problema, apenas tardarían un par de semanas en ir resolviendo las solicitudes tras la revisión de documentación y el cotejo de los distintos expedientes. Por lo que el dinero llegaría a los beneficiarios de manera inmediata, según los plazos manejados por la Consejería que lidera. El criterio para la concesión se basará en el orden de llegada de las peticiones. Por lo que mantendrán la línea que marcó el Consejo de Ministros en el decreto que aprobó hace dos meses y que recoge los 11.000 millones en ayudas que saldrán de fondos de nivel estatal.

El plan de la Comunidad de Madrid está especialmente dedicado a 25 sectores que se quedaron fuera del listado elaborado por Moncloa, que lo limitó a 95. Por lo que hasta 120 ámbitos de negocio serán susceptibles de recibir respaldo financiero tras la crisis de la Covid-19. Esto implica que hasta 215.000 establecimientos entre los que están los talleres, las academias o las peluquerías tendrán a su disposición ese fondo. Este será el que les permitirá optar a entre 3.000 y 200.000 euros en transferencias directas. Una circunstancia que está supeditada a que cumplan ciertos requisitos, como el de esa caída de facturación superior al 30% a causa de las restricciones.