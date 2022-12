Las ayudas con las que no se puede pedir el cheque de 200 euros para alimentos

Este miércoles se han dado a conocer todos los detalles del nuevo cheque de 200 euros para hogares vulnerables con la publicación del tercer decreto anticrisis en el Boletín Oficial del Estado. Esta ayuda busca paliar la subida de los precios de los alimentos y la energía como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, aquellos que reciban el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o una pensión a fecha de 31 de diciembre de 2022, no podrán conseguir este bono.

El real decreto establece que pueden beneficiarse de la ayuda las personas físicas que hayan ejercido una actividad por cuenta propia o ajena por la que estén dados de alta o hayan recibido un subsidio por desempleo, siempre que sus ingresos hayan sido inferiores a 27.000 euros en 2022 y su patrimonio sea inferior a 75.000 euros anuales al finalizar el año. Es decir, aquellos que hayan trabajado o estado en el paro (con prestación) y no superen esa cuantía.

Ayudas con las que es incompatible el cheque de 200 euros

No obstante, los que reúnan estas condiciones, pero ya perciban el IMV o pensiones del Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado o prestaciones equivalentes para los profesionales que no se integren dentro del Régimen Especial de la Seguridad Social para Autónomos, no podrán hacerse con este cheque para hacer frente a la subida de precios generalizada.

También quedan excluidas las personas que sean administradoras de una sociedad mercantil que no hubiese cesado su actividad antes de finalizar el año o titulares de valores de participación en los fondos de una sociedad mercantil no negociados en mercados organizativos. Si lo fuesen sus cónyuges o parejas de hecho o los ascendientes hasta segundo grado por línea directa que convivan en el mismo domicilio (por ejemplo, abuelos respecto a nietos) tampoco podrán obtener la ayuda.

¿Cuál es el plazo para solicitarlo?

Es necesario tener la residencia habitual en España para hacerse con la ayuda directa de 200 que se abonará en único pago mediante transferencia bancaria a la cuenta que se indique en el proceso de solicitud. Los ciudadanos podrán pedir este cheque del 15 de febrero al 31 de marzo y recibirán respuesta en un plazo máximo de seis meses, con la posibilidad de alegar en menos de 10 días en caso de que la petición para obtener el bono sea rechazada.

La encargada de tramitar las solicitudes será la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y en el caso de que no haya notificado una respuesta tres meses después de finalizarse el plazo (30 de junio) podrá entenderse que la petición ha sido desestimada por el organismo público. En el caso de que una vez ingresados los 200 euros se compruebe que se ha incumplido alguno de los requisitos, se deberá devolver la cantidad con el interés correspondiente al plazo de demora.