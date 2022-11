Los subsidios por maternidad se quedan cortos para dar impulso a la natalidad

Las ayudas a la maternidad en España no consiguen que la natalidad remonte, sino todo lo contrario. A pesar de que el Gobierno no cesa en su empeño por impulsar subvenciones para las madres y padres trabajadores, los nacimientos siguen decreciendo. Es de sobra conocido que Europa tiene ante sí un desafío demográfico y que la Unión Europea investiga desde hace años qué políticas públicas poner en marcha capaces de afrontarlo. El progresivo envejecimiento de la población, la caída de la fecundidad y el retraso de la maternidad son, junto con otros factores como las migraciones y la despoblación rural, algunas de las claves que más preocupan.

En 2020, nacieron en la UE 4.071 millones de niños, lo que corresponde a una tasa bruta de natalidad (el número de nacidos vivos por cada 1.000 personas) de 9,1. En los últimos 20 años, los europeos en general han tenido menos hijos: a modo de comparación, la tasa de natalidad de la Unión fue de 10,5 en 2000, 12,8 en 1985 y 16,4 en 1970. España, concretamente, viene arrastrando desde hace años un saldo vegetativo negativo. De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2021 nacieron 336.247 frente a 449.270 defunciones. Es decir, fallecieron 113.023 personas más de las que vinieron al mundo.

Las mujeres en la UE parecen tener menos hijos cuando son jóvenes y más primogénitos más tarde. Así, mientras que las tasas de fecundidad de las menores de 30 años han disminuido desde 2001, las de las mujeres mayores de esa edad han aumentado: en 2001, la tasa de fecundidad de las mujeres de 25 a 29 años era la más alta de todos los grupos de edad. En 2020, la tasa de fertilidad entre los 30 y 34 años se convirtió en la más alta, aumentando la franja incluso de las mayores de 40, según Eurostat.

En España las mujeres suelen ser madres casi a los 32 años

Las madres españolas no son una excepción y también han incrementado la edad media para dar a luz por primera vez de 31,22 a 31,54 años en 2021, el registro más alto de una serie histórica que no deja de crecer. ¿Qué está provocando este cambio en la planificación familiar? Seguramente la coyuntura socioeconómica y laboral puedan dar algunas pistas. Con una población juvenil que en España se emancipa, de media, a los 29,8 años y un mercado laboral en que la tasa de desempleo juvenil hasta 24 años se sitúa en el 30,1%, y para los de hasta 29 años en el 23,3%, no es de extrañar que en la práctica las mujeres jóvenes decidan postergar o incluso suspender la maternidad.

Y, ¿qué están haciendo los gobiernos nacionales para poner solución a este panorama?

Permiso por el nacimiento y el cuidado de un hijo

En nuestro país los padres y madres trabajadoras tienen derecho a 16 semanas retribuidas de permiso por nacimiento de hijo. El permiso se solicita en las Oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y, desde la crisis sanitaria a causa del coronavirus, también por Internet. Además, tanto las comunidades autónomas como la Administración central ofrecen diferentes deducciones y ayudas por el nacimiento de un hijo, al menos durante los primeros años del bebé. Entre enero y septiembre de este 2022 se ha solicitado ya 354.618 permisos, con un presupuesto de más de 2.000 millones.

Si bien es cierto que dichas prestaciones distan mucho de las que se dan en otros países vecinos, donde tanto las cuantías como la oferta es mucho mayor. Por ejemplo, en Luxemburgo, Alemania, Austria, Irlanda y Francia existe una ayuda universal por cada hijo, con un volumen de entre 120 y 180 euros mensuales. En la misma línea, Dinamarca ofrece permisos por paternidad y maternidad mucho más ambiciosos, de hasta 12 meses.

Deducción por maternidad

Las madres trabajadoras pueden deducirse hasta 1.200 euros anuales en la declaración de la renta por cada menor de 3 años o cobrarlos de forma anticipada, lo que supone unos 100 euros. Si se quiere cobrar por esta vía, hay que presentar el "modelo 140 de Hacienda" que se puede descargar en la página online de la Agencia tributaria.

Deducción por guardería

Aquellas madres que reciban la deducción por maternidad pueden acogerse también una deducción de hasta 1.000 euros por año por gastos de guardería o escuela infantil. Eso sí, hasta el curso en el que el niño cumple los tres años.

Deducciones para familias numerosas

Las familias numerosas de categoría general, las familias monoparentales con dos hijos y las que tienen hijos con discapacidad se pueden deducir hasta 1.200 euros anuales en la declaración de la renta o cobrarlos de forma anticipada, siempre que al menos un progenitor esté cotizando en la Seguridad Social. La solicitud se puede hacer en la página de Hacienda.

Ayuda por parto o adopción múltiple

Se trata de un pago único que depende del salario mínimo interprofesional (SMI) del año en el que se produce la adopción o el nacimiento múltiple. De tal forma que, si nacen o se adoptan 2 hijos, el SMI se multiplica por 4; si nacen o se adoptan 3 hijos, el SMI se multiplica por 8; y si nacen o se adoptan 4 o más hijos: el SMI se multiplica por 12.

Tarifa especial de autónomos

Las madres trabajadoras por cuenta propia, esto es, las autónomas, pueden acceder a la tarifa plana de 60 euros durante un año dentro de los 24 meses posteriores al cese de su actividad por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción. Además, podrán bonificar al 100% la cuota por el cuidado de hijos menores de 7 años en el caso en el que contraten a un trabajador para suplirles las horas que están con sus hijos.

Complemento de ayuda a la infancia con el IMV

Es una ayuda que está dirigida a familias con rentas bajas o que reciban el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que tienen menores en la unidad de convivencia. El importe depende de la edad que tengan los niños. Para los menores de 3 años es de 100 euros.

Unos 2,3 millones de niños se encuentran en riesgo de pobreza en España. Más de uno de cada cuatro menores. Un 27,4% del total, solo por detrás de Rumanía (30,8%) y de Bulgaria (27,5%). Unas cifras que sitúan a la cuarta economía del euro como tercera en el podio de la pobreza infantil, superando en casi diez puntos la tasa media de la UE (18,5%).