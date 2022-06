Ayuso expone en su roadshow de Miami bondades para la inversión en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expuesto este lunes en Miami (EEUU) las bondades de invertir en la comunidad madrileña y dijo que "Madrid está más de moda que nunca" gracias a una serie de medidas implementadas desde hace años que "han reducido el poder, la influencia de los políticos y la Administración".

En un encuentro organizado por Invest in Madrid por Invest in Madrid y la Cámara de Comercio de EEUU en Florida (CAMACOL) para captar inversiones para la comunidad madrileña, Díaz Ayuso apuntó que el éxito de Madrid obedece a un diseño que "no busca una sociedad a nuestra medida, como mecanismo para perpetuarnos en las instituciones".

"No nos dedicamos a crear identidades contra otras, ni provocamos agravios ni dividimos a los ciudadanos en colectivos enfrentados", dijo. "No buscamos el caos social para servirnos de él, como cada vez ocurre más por todo el mundo (...) No enfrentamos al sector público con el privado, a los trabajadores con los empresarios, al hombre con la mujer ni al rico con el que tiene menos recursos", apuntó.

"No nos dedicamos a crear identidades contra otras, ni provocamos agravios ni dividimos a los ciudadanos en colectivos enfrentados"

Definió Madrid como una "sociedad abierta, tolerante, brava y optimista, plural y segura", con un modelo social basado en el "respeto", y resaltó, entre otros atractivos para los inversores, que genera el 17% del empleo de España y el 20% del PIB nacional, acoge al 50% de las grandes empresas y capta más del 72% de la inversión extranjera en España.

Díaz Ayuso aprovechó el encuentro con inversores y empresarios para realizar el anuncio del proyecto "Madrid Nuevo Norte, "el mayor desarrollo urbanístico del sur de Europa". Se trata de un proyecto que canalizará "25.000 millones de dólares de inversión privada y generará 35.000 puesto de trabajo en pleno centro de Madrid" con oficinas y viviendas que se empezarán a entregar a partir de 2026", dijo.

En la cita de este lunes participaron Joe Chi, presidente de CAMACOL; Ángel Asensio, presiente de la Cámara de Comercio de Madrid; Rodrigo de la Mota, director de general de Invest in Madrid, y Damián Valenzuela, de Latin América Invest.

Después de ese acto, Ayuso firmó un acuerdo de hermanamiento entre la Comunidad de Madrid y Miami Dade junto a la alcaldesa Daniella Levine Cava, quien le entregó las llaves del condado más rico y poblado de Florida y se declaró "orgullosa" de los lazos con España y "especialmente" con su capital. Díaz Ayuso, que aterrizó en Miami el pasado viernes, tiene previsto hasta mañana para mantener una serie de encuentros con empresarios, inversores y directivos de la industria musical y audiovisual.