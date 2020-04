Ante una bajada del precio de la vivienda, ¿qué es más rentable comprar o alquilar?

El mercado inmobiliario no resulta inmune a la pandemia de coronavirus que está provocando una situación inédita en España. Los expertos coinciden en destacar una tendencia a la baja en el mercado de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, a raíz del confinamiento, aunque el efecto dependerá de cada región y de cuánto dure esta situación. Ante esta situación, a la que se añade mayor incertidumbre de la habitual, surge una pregunta habitual entre los consumidores, ¿es más rentable comprar o alquilar una vivienda?

La elección siempre variará según la situación económica de cada persona o familia y, especialmente, de sus perspectivas laborales. En ese sentido, Ferran Font, director de estudios de pisos.com, destaca que si hay capacidad económica económica comprar ahora es una buena opción porque habrá "buenas oportunidades de compra". No se va a producir un derrumbe del mercado, pero si se van a encontrar vendedores con voluntad o necesidad de vender cuanto antes.

​Además, hay que tener en cuenta que para adquirir una vivienda en muchas ocasiones se necesita una hipoteca con la que financiar la compra. Así, hay que valorar también la evolución del euríbor y los tipos de interés. El portal inmobiliario Fotocasa señala la opción de compra en estos momentos precisamente por la situación del euríbor en mínimos históricos y sin previsión de una subida. A esto se añade que "las hipotecas que están concediendo los bancos son bastante buenas". Además, seguirán encontrándose competencia entre entidades para prestar dinero a tipo de interés muy ajustados.

No obstante, el portal inmobiliario subraya que las recomendaciones "siempre son que la hipoteca nunca suponga más del 30% o 35% del total del sueldo de una persona". Un límite que igualmente no se deberá sobrepasar en la renta del alquiler.

Es decir, la decisión depende de muchos factores, pero pesará, sobre todo, la seguridad laboral y el ahorro disponible del interesado. César Nozal, vicepresidente de la Federación Nacional de Agencias Inmobiliarias (FAI), indica que si un comprador lleva tiempo buscando opciones y ahora encuentra la vivienda que desea y puede permitirse comprarla, es aconsejable que la compre, ya que "es posible que haya otros compradores en su misma situación y se anticipen, arriesgándose a perder una oportunidad". En cambio, si la estabilidad financiera no es clara es más prudente apostar por el alquiler.

Los últimos datos sobre precios tanto de compra de vivienda como de alquilar registraban una estabilización desde el pasado verano, sin embargo la moderación de los arrendamientos era menor, con incrementos por encima del 10% en algunas zonas. Esta tendencia también se registrará en el impacto del coronavirus en el mercado de la vivienda.

¿Cuál es el perfil del consumidor?

Pese a la posible bajada del precio de la vivienda, la demanda se va a ver afectada por esta situación, especialmente por la mayor vulnerabilidad del mercado laboral. Muchos trabajadores han visto y verán reducida su capacidad económica. Entre ellos, los que tenían previsto comprar podrán decidir suspender esta compra.

Pero, además, Fotocasa destaca que el confinamiento generará un nuevo tipo de demanda que hace apenas dos meses ni existía: la de aquellos españoles que durante el confinamiento se han dado cuenta que la vivienda en la que viven no se adapta del todo a sus necesidades y se están planteando cambiar. El portal inmobiliario ha registrado un incremento en la búsqueda de "viviendas espaciosas y en la que los espacios exteriores cobran mucha fuerza".

No obstante, César Nozal señala que "los compradores no han desaparecido todos de repente, más bien están a la espera de resolver la incertidumbre" y añade que hasta que esa incertidumbre no pase seguirán pendientes del mercado pero sin tomar decisiones. Por otra parte, la incertidumbre no es la misma para todos, así en el caso de funcionarios o inversores tienen mayor estabilidad respecto a los ingresos. Este colectivo puede valorar la posibilidad de comprar como una inversión más segura ante el riesgo del mercado bursátil.