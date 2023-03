La banca de EEUU se une para inyectar 30.000 millones en First Republic Bank

La gran banca estadounidense está buscando un plan para evitar que el desplome de First Republic Bank toque fondo. Según recoge Bloomberg, los mayores bancos del país están preparando un rescate conjunto, que pasaría por depositar alrededor de 30.000 millones de dólares en la entidad para estabilizar al prestamista de California.

Entre las instituciones que participan en el rescate conjunto se encuentran JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Corp., Wells Fargo & Co., Morgan Stanley y PNC Financial Services Group Inc. Los detalles de este apoyo, cuyas condiciones se encuentran aún en negociaciones, podrían ser anunciados este mismo jueves.

El anuncio ha servido para calmar a las bolsas. First Republic Bank se dispara más de un 10% después de arrancar la sesión con un desplome del 30%. Pese a ello, su valor en bolsa todavía es una cuarta parte del registrado hace una semana, cuando su capitalización ascendía a 22.000 millones de dólares. En esta línea, Pacwest también repunta un 11%, Western Alliance (+26%) y KeyCorp (+7,45%).

De su lado, los principales bancos de Estados Unidos también se animan, aunque muestran una menor volatilidad que las entidades de menor magnitud. De esta manera, Wells Fargo se anota un alza del 2,2%. Citigroup un 0,89% y Bank of America un 3%, mientras que Goldman Sachs se anotaba un alza del 1,9%, Morgan Stanley sube un 3,27% y JP Morgan un 2,6%.