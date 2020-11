El sector bancario deberá 'reciclar' sus oficinas tras los cierres por las fusiones.

España encabezaba el ranking de los países con más oficinas bancarias en el mundo en 2007, con unas 95,87 sucursales disponibles por cada 100.000 habitantes. El parque inmobiliario del sector superaba los 40.000 inmuebles, pero en los últimos años se ha recortado a la mitad. El tijeretazo ha sido impulsado por la transición 'online' de los servicios de las entidades, la crisis económica y las últimas noticias sobre fusiones bancarias -Bankia con CaixaBank y BBVA con Sabadell- amenazan con acelerar el proceso. Los bancos deberán reorganizar sus mapas y seleccionar con qué oficinas se quedan en cada calle para evitar duplicidades, y tendrán que decidir qué hacer con las 'sacrificadas' que tengan en propiedad.

CaixaBank y Bankia fueron los primeros en dar a conocer al público sus planes para fusionarse. El primer banco cuenta con 4.210 oficinas, y el segundo con unas 2.275. La futura CaixaBank será la empresa financiera con mayor presencia física en España, con un total de 6.485 ventanas de servicio a los clientes. A este le seguirá la nueva entidad conformada por el BBVA y Sabadell, que sumarán 4.492 establecimiento juntos; y Santander, que todavía no ha movido ficha en este periodo de fusiones, se quedará con sus 3.211 inmuebles.

Augusto Lobo, director de retail de la consultora JLL, ha advertido a La Información de que "si caminas por las calles de cualquier autonomía ya ves locales que pertenecían a estas entidades con carteles de se vende o se alquila en las puertas. La realidad es que no hay suficientes retailers para ocuparlos. No hay para tanto, especialmente en ubicaciones secundarias". Los bancos se van a ver obligados a "cambiar el uso de los inmuebles que cierren y mantengan en propiedad. La tarea no será sencilla porque su puesta en marcha también dependerá de la flexibilidad que tengan las autoridades locales para aprobar las modificaciones, pero hay muchas opciones para hacerlo".

El trasvase de oficinas a viviendas es una de las opciones que ha dado el experto para 'reciclar' las propiedades. Lobo ha explicado que "hay mucho ruido ahora en torno a la falta de oferta de vivienda y los precios altos de los alquileres. Las autoridades deberían centrarse en aumentar la oferta en vez de proponer soluciones poco realistas como imponer topes a los alquileres". Otra 'salida' para los inmuebles vacíos de los bancos es su conversión en espacios de coworking ya que el parón de actividad registrado en el país por la pandemia ha empujado a varias empresas a dejar sus oficinas y optar por este modelo más flexible.

El paso a centros de logística de última milla también pudiera darle una segunda vida a los locales bancarios tras las fusiones. Lobo considera que este modelo sería atractivo para los empresarios que busquen establecer puntos de apoyo en distintas partes de las ciudades y optimizar su estrategia. Convertir las oficinas en cocinas para restaurantes o pequeños supermercados para las compañías como Glovo que no precisan de mucho espacio son otras alternativas citadas por el consultor.

Las migraciones no serán fáciles porque los bancos se han visto obligados a mantener en propiedad gran parte de sus activos por las dificultades en los mercados de los últimos años. De hecho, el Banco Santander se hizo con el control de la socimi Uro Property, que es dueña de muchas sucursales de la entidad, al pasar a controlar el 99,62% de su capital social. Por otro lado, el BBVA recompró 166 oficinas bancarias a Merlin Properties en 2018. La entidad explicó en su momento que el movimiento se produjo por la necesidad de controlar más la gestión de los locales debido a que seguían pagando por el alquiler de algunos establecimientos cerrados.

No se trata solo de oficinas a pie de calle... También hay 'joyas' inmobiliarias por sortear. Bankia y CaixaBank deberán decidir qué hacer con los emblemáticos edificios que tienen en propiedad y, en ocasiones, se sitúan a pocos metros de distancia. En Valencia, donde estará su sede social, CaixaBank posee la icónica sede antigua del Banco de Valencia, ubicada en Pintor Sorolla 2 y 4; y Bankia, sus oficinas principales en el número 8 de la misma calle. ¿Mantendrán ambas? En Madrid ocurre algo parecido con la Torre KIO, de Bankia, y el lujoso cuartel de CaixaBank en el Paseo de la Castellana.

Los equipos de CaixaBank, Bankia, BBVA y Sabadell trabajan contrarreloj para ultimar los detalles de sus fusiones. Todavía quedan flecos por definir, como la cantidad de oficinas que van a conservar, y el número de empleados que sufrirán las consecuencias de las uniones. El experto de JLL insiste en que estos cierres no serán un acontecimiento puntal ya que se iniciaron por el incremento de las actividades online, especialmente por parte de la gran masa de jóvenes y adultos que "prefieren manejar su entorno bancario desde sus móviles. La presencia física nunca desaparecerá del todo, pero los bancos optarán por quedarse con los establecimientos más emblemáticos y dejarán ir cada vez más oficinas". CaixaBank está dando pasos en esta dirección con la apertura de un 'Store' al estilo 'Nespresso y Apple' en la capital.