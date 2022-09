La banca vela armas a la espera de una reunión con Calviño sobre el impuesto

Calma tensa en la banca. El sector espera la convocatoria por parte de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, de una reunión que cada semana que pasa se hace más urgente. A las dudas sobre el impuesto temporal que el Gobierno ha empezado a tramitar en el Congreso de los Diputados pese al rechazo en bloque de las entidades financieras se suma la incertidumbre en torno a las medidas que el Ejecutivo podría poner en marcha para paliar el impacto del encarecimiento de las hipotecas sobre los colectivos más vulnerables. Fuentes del sector denuncian sentirse constantemente "en el disparadero" del Gobierno y advierten de que darán la batalla en defensa de sus intereses en un momento de "máxima urgencia política y económica".

Los bancos, de momento, no han sido convocados a ninguna reunión con el Ministerio de Asuntos Económicos. Aunque el contacto entre el equipo de Calviño y los representantes de las entidades financieras es constante, no se ha producido ningún encuentro formal para abordar estos asuntos a la vuelta de las vacaciones de verano. Hay que recordar que la última reunión entre la vicepresidenta y la cúpula del sistema financiero, a la que acudieron el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, los presidentes de las principales patronales bancarias, así como los primeros espadas de las grandes entidades del país, se celebró el pasado mes de julio y apenas sirvió para constatar el desacuerdo sobre la "prestación patrimonial de carácter público no tributario", que es el nombre acuñado en la proposición de ley de los partidos del Gobierno para evitar llamar impuesto al gravamen temporal.

Hace semanas que las entidades financieras tienen preparada la artillería contra un impuesto que consideran que genera un problema de doble imposición, es contrario a los principios de igualdad y no discriminación y afectaría negativamente a la economía y el empleo, restando hasta 35.000 puestos de trabajo. Son algunos de los motivos que se manejan en los argumentarios internos que han estado circulando en el sector este verano y a los que ha tenido acceso La Información. En los mismos documentos se niega que los bancos estén obteniendo beneficios extraordinarios, ya que la rentabilidad del sector continúa mermada, así como que paguen pocos impuestos, y se cuestiona la prohibición de repercutir el gravamen a los clientes porque las nuevas guías de la EBA obligan a incorporar en los precios de los préstamos todos los costes soportados, incluidos los tributarios.

Pero el asunto del impuesto no es el único que genera inquietud en el sector. A la vuelta de las vacaciones los bancos han empezado a escuchar campanas intervencionistas en el mercado hipotecario y han saltado las alarmas. Unidas Podemos ha propuesto limitar la subida de las hipotecas a tipo variable para las familias vulnerables que más están sufriendo por la escalada del euríbor. Una medida que en el ámbito bancario y financiero se considera inviable, primero porque supone una intervención directa de los precios en el sector privado, lo que va en contra de los reglamentos europeos y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, más allá, porque "no tiene encaje legal" y generaría "inseguridad jurídica".

Un fondo de rescate

En el sector están convencidos, no obstante, de que se trata de una "medida electoralista" que "no saldrá adelante", pero hacen hincapié en que, al final, supone una cuestión "reputacional" a la que se ven obligados a hacer frente, cuando es el Estado el que debe centrar sus esfuerzos en proteger a los colectivos vulnerables con sus propios recursos. Y en este sentido ven más acertados planteamientos como los de ERC, que ha propuesto la creación de un fondo de rescate para que las familias vulnerables puedan hacer frente al pago de las hipotecas ante la subida de tipos de interés, o el sindicato UGT, que hace tiempo que viene reclamando al Gobierno que ponga en marcha ese fondo presupuestario estatal y lo financie con los recursos que recaude con el impuesto a las entidades financieras. Precisamente, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se reúne la semana que viene con Calviño y espera que le ponga alguna medida sobre la mesa.

La vicepresidenta señaló el pasado jueves durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum que, pese a la reciente escalada del euríbor, el índice todavía está por debajo de su media histórica, aunque no descartó que el Gobierno tome alguna medida para mitigar el impacto de la subida de los tipos en los hipotecados con intereses variables. También afirmó que la proposición de ley para introducir el nuevo gravamen sobre las comisiones e intereses que cobra la banca podrá incorporar modificaciones durante su tramitación en el Congreso después de escuchar las recomendaciones que el BCE realice sobre esta iniciativa legislativa. "Tenemos que asegurarnos de que no tiene ningún impacto negativo desde el punto de vista de la estabilidad financiera", aseguró Calviño.

Pero la vicepresidenta, de momento, no tiene ninguna reunión prevista con los bancos y en el sector empieza a cundir la inquietud. La primera consulta debería gestionarse con la patronal, pero en la AEB todavía no han recibido ninguna convocatoria. Fuentes de la asociación que agrupa a las principales entidades financieras del país explican que el contacto con el Ministerio es "constante", dado que existen "canales permanentes" de diálogo, pero reconocen que están a la espera de que el Gobierno mueva ficha y esperan que esa reunión sea convocada "más pronto que tarde". La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, coincidió el jueves con Calviño en el desayuno informativo y fuentes presentes aseguran que ambas intercambiaron "unas palabras" respecto a "asuntos pendientes", pero no hablaron ni del impuesto ni de la problemática de las hipotecas variables.

La patronal espera que Calviño convoque una reunión "más pronto que tarde"

Horas después, Kindelán coincidió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el 'II BBVA Sustainability Forum', donde el líder del Ejecutivo centró su discurso en la función de las entidades financieras en el desarrollo de la energía renovable y evitó hablar del impuesto. El presidente de la entidad, Carlos Torres, tampoco hizo referencia al tributo, si bien señaló la necesidad de que la regulación y las políticas públicas aporten la estabilidad y la confianza que los inversores necesitan y los incentivos adecuados. Ambos escenificaron un acercamiento que fuentes del sector enmarcan en el cambio de tono de Sánchez tras las presiones de Bruselas. Las mismas fuentes avanzan que la banca ya está preparando la batalla legal contra el intervencionismo del Gobierno, a la espera de las explicaciones de Calviño.