El Banco de España revela el truco infalible para detectar un billete falso

A simple vista no parece fácil saber si un billete es falso o no. Pero no imposible. El Banco de España da las claves para que no nos la cuelen a través de su página web. Para hacerlo más ameno, el BdE lo hace como si de juego de niños se tratase. ¿Alguna vez ha escuchado eso del método 'toque, mire, gire'? En el caso de que no, debería tenerlo muy en cuenta en su día a día porque por increíble que parezca, el dinero en efectivo sigue siendo el método de pago más utilizado en nuestro país.

Y es que, a pesar de tener cada vez más métodos de pago a nuestra disposición, como en el caso de los relojes inteligentes, la mayoría de los pequeños pagos que se realizados en las tiendas se hacen con billetes y monedas. Y he aquí la pregunta. ¿Sabría diferenciar un billete falso de uno legítimo? Pues bien, la clave está en que

El Banco de España avisa cómo comprobar si un billete es falso

Los billetes en euro incorporan elementos de seguridad difíciles de falsificar. Esto se debe a que los elementos de seguridad en los billetes de euros son cada vez más eficaces. Pero cualquier persona también puede comprobar la autenticidad de los billetes que tiene en su poder para evitar ser víctima de una estafa. Y es que se puede comprobar su legitimidad de forma sencilla con la ayuda de solo tres pasos.

En primer lugar, habrá que tocar el billete que queremos comprobar. Desde Banco de España explican que el billete está hecho, por un lado, de fibra de algodón, por lo que al sacudir el billete se observa un sonido característico, muy diferente al del papel o cartulina. Otra de las indiscutibles características en los billetes de euros es que en el anverso se pueden detectar elementos de relieve. Por poner un ejemplo, en las líneas cortas que hay en los bordes laterales o en la cifra grande que indica el valor del billete.

¿Y si sigo teniendo dudas?

Lo mejor es observar. Este es, sin lugar a dudas, el truco infalible. Si cuando lo ponemos al trasluz se observan elementos de seguridad: la marca de agua es visible en ambas caras, una línea oscura que es el hilo de seguridad y en los billetes de primera serie vemos la imagen principal del mismo y en los de segunda serie, el retrato de la princesa mitológica de Europa. Además, en el holograma que hay en el lado derecho se aprecia una ventana que se vuelve transparente al trasluz y muestra un retrato.

Justo en este sentido, Juan Pablo Garnacho, de la Unidad de Análisis de Billetes de Banco de España, revela que ante cualquier duda "se debe entregar en cualquier sucursal de Banco de España, a las autoridades policiales o cualquier entidad de crédito". En cualquier caso, existen otros elementos de seguridad para comprobar la autenticidad, aunque se necesitan equipos especiales. Es el caso del microtexto, algunas zonas del billete muestran una serie de caracteres de tamaño reducido que pueden leerse con ayuda de una lupa. Los caracteres no son borrosos, sino nítidos. Además, con luz ultravioleta, el papel no debe resplandecer.