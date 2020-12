El BdE 'se borra' del debate sobre el SMI y deja sin argumentos a los empresarios

Hubo un tiempo en el que los empresarios disponían de informes solventes con los que armaban su argumentario para rechazar incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en base a catastróficas previsiones de destrucción masiva de empleo. Pero en esta ocasión, la patronal no encuentra documento alguno que le sirva de ariete para plantarse ante la intención del Ministerio de Trabajo de ejecutar una nueva subida del indicador para 2021, en plena crisis económica provocada por la Covid. Fuentes de la CEOE admiten que la ausencia de un paper de referencia donde instituciones como la Autoridad Fiscal o el Banco de España pudieran poner cifras a una eventual desaparición de puestos de trabajo por los efectos secundarios del SMI deja sin validez este clásico argumento.

Para entender la necesidad de la patronal hay que remontarse a principios de 2019. El BdE publicó un controvertido informe en el que estimó que la subida del SMI hasta los 900 euros para ese año, la mayor de la historia (un 22,3%), fruto del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, podría suponer la pérdida de hasta 125.000 empleos de comportarse el mercado de trabajo igual que lo hizo tras la subida del 4% aprobada para 2018 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, el Gobierno monocolor socialista, salió en tromba contra el organismo que ya dirigía Pablo Hernández de Cos, al que acusó de generar alarma con sus malos augurios y le instó a pedir perdón. El supervisor, sin embargo, no sólo se mantuvo firme en sus proyecciones, sino que emplazó el debate sobre el particular a un informe específico que en su momento se comprometió a publicar a finales de 2019 o principios de 2020. A estas alturas, pandemia mediante, el nuevo informe no está ni se le espera.

Desde el Banco de España se justifica el retraso por la obligación de priorizar en este año 2020 toda la información referente a la Covid y también por su intención de dar mayor profundidad al informe sobre la histórica subida del Salario Mínimo de 2019 no sólo desde una dimensión laboral sino de la potencial influencia que tuvo sobre el comportamiento de la actividad económica. Bajo estas nuevas premisas, la institución entiende que el informe sobre la subida del Salario Mínimo de 2019 estará disponible a lo largo del primer trimestre de 2021 y, por tanto, sus conclusiones no podrán guiar, condicionar u orientar la decisión que tome el Gobierno en los próximos días respecto a la subida del SMI para el próximo ejercicio.

La demora en el esperado informe del Banco de España es un problema para CEOE, que en pleno debate sobre la subida para 2021, con la mesa de diálogo social ya abierta, se ha quedado sin el que se antojaba como su principal argumento para desaconsejar una nueva subida del sueldo mínimo legal de referencia, bajo la contraindicación de que impactaría negativamente sobre el mercado laboral, por ser precisamente los trabajadores más afectados por este indicador (unos 2,5 millones de ocupados, según los datos que maneja el propio Gobierno en los Presupuestos de 2021) los que pertenecen en su mayoría a los sectores más afectados por la pandemia, como todos aquellos relacionados con los servicios.

Estas empresas, indican desde la patronal, no pueden afrontar en plena crisis un alza de los costes laborales. Fuentes empresariales añaden que la subida del SMI no solo repercute en las nóminas que cobran los trabajadores cubiertos bajo este indicador, sino que "tira al alza" de los sueldos pactados en convenio, lo que "dinamita la negociación colectiva". Los sindicatos, por su parte, afean a la CEOE que busque argumentos para rechazar un nuevo impulso al salario mínimo cuando "las empresas han recibido cantidades ingentes del Estado" para paliar los efectos de la pandemia en sus cuentas de resultados, por ejemplo, a través de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o los avales del ICO.

Más allá del argumento de la destrucción de empleo, que no ha podido armar hasta ahora, la patronal esgrime el estado de otros indicadores macroeconómicos a la hora de rechazar de plano la subida del SMI. Por ejemplo, hacen referencia a la inflación, o más bien a la deflación, para negarse a que se ligue el incremento al IPC, como en el caso de las pensiones o de los sueldos de los funcionarios, tal y como ha sugerido la propia ministra Yolanda Díaz. Además, esgrimen que en la situación actual las compañías son incapaces de asumir más costes.

Bajo estas premisas, los empresarios se sentaron ayer en el Ministerio para pedir al Gobierno que congele el SMI, e incluso que lo baje, tal y como reveló el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión. Los sindicatos, por su parte, pidieron al Ejecutivo un incremento en el entorno del 1,8% en el caso de CCOO (hasta rozar los 970 euros) y del 5% en el caso de UGT, hasta los 1.000 euros. Trabajo, de momento, no ha planteado una cifra oficial, si bien ya ha avanzado de que el salario mínimo subirá sí o sí el próximo año, aunque la patronal se oponga.

Un problema interno para CEOE

El asunto no es pacífico en el seno de CEOE. Tanto hace dos años, con la histórica subida del 22,3% que llevó el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros; como el año pasado, tras decretar el Gobierno la subida del 5,55% que llevó el suelo salarial en España hasta los 950 euros, la cuestión desencadenó los debates más ásperos en la Junta Directiva de la patronal, especialmente desde los sectores más afectados por la maniobra por ser intensivos en mano de obra de bajo valor añadido, como la agricultura, los servicios básicos a empresas o incluso el sector de la hostelería.

Los rumores de los últimos días respecto a una nueva subida del Salario Mínimo, aún cuando anuncian un alza mucho más contenida que la de los últimos años, han reactivado la tensión interna en la patronal. Las organizaciones sectoriales más afectadas por la medida han puesto el grito en el cielo y han pedido a Antonio Garamendi que marque una línea roja en el diálogo social con este asunto. No entienden como el Gobierno puede introducir más presión sobre sus costes laborales en un contexto de recesión económica y con más de 700.000 trabajadores 'hibernados' por la incapacidad de la demanda existente para dar trabajo a decenas de miles de empresas y profesionales.

Las organizaciones empresariales tienen previsto remarcar su situación en la reunión de la Junta Directiva de CEOE que tiene lugar este miércoles y según fuentes empresariales están dispuestas a suspender 'de facto' la negociación colectiva en sus sectores si el Gobierno opta finalmente por elevar el Salario Mínimo otra vez de cara a 2021. Argumentan que la nueva subida, por pequeña que sea, iría contra sus ya estrechados márgenes empresariales y que pondría en una situación muy difícil a miles de negocios por la imposibilidad de repercutir esas subidas a sus clientes privados en un contexto de estrecheces financieras ni a sus clientes públicos, por la negativa del Gobierno a trasladar los cambios en la regulación salarial a los precios de los contratos públicos ya firmados.