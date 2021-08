Estos son los bancos que aceptan una pensión y que no cobran comisiones

Es común que las entidades comercialicen cuentas nómina con ventajas especiales para los clientes que domicilien su salario. Sin embargo, estas mismas cuentas también suelen permitir ingresar una pensión para beneficiarse de todas las ventajas: exención de comisiones, rentabilidad, regalos en forma de dinero o servicios exclusivos, como descuentos o anticipos de pensión, explican desde el comparador de productos bancarios HelpMyCash.com.

La pensión por jubilación, incapacidad permanente, viudedad u orfandad son aceptadas como requisito de ingreso en una larga lista de cuentas, que, además, son sin comisiones. Desde el comparador, traen una selección de cuentas con ventajas aptas para pensionistas y revelan qué pensión mínima exigen los bancos para ofrecer todos los beneficios.

Bancos sin comisiones aptos para pensionistas

Una de las entidades que ofrece la posibilidad de vincular una pensión en su cuenta nómina es BBVA. Su Cuenta Va Contigo permite domiciliar una pensión de al menos 300 euros para disfrutar de todas sus ventajas. No tiene comisiones de mantenimiento ni gastos de administración, emite una tarjeta de débito gratuita, no cobra por las transferencias SEPA, asigna un gestor personal para solucionar dudas y acompañar al cliente en su operativa y, además, ofrece otros servicios como el servicio de adelanto de pensión, de descubierto, para hacer frente a imprevistos, o la posibilidad de disponer de una segunda cuenta sin comisiones ni requisitos. BBVA es un banco con oficinas repartidas por toda la geografía española y más de 6.000 cajeros automáticos desde los que es gratis retirar efectivo a débito.

ING es otra alternativa. Su ventaja principal es que admite pensiones de cualquier importe. Si el ingreso es bajo, la cuenta seguirá siendo gratuita y mantendrá todos sus beneficios. De las ventajas de la Cuenta Nómina de ING, desde el comparador destacan la ausencia de comisiones, las tarjetas gratuitas de crédito y débito, las retiradas de efectivo sin coste en más de 50.000 cajeros españoles (algunos exigirán un importe mínimo de retirada) y la posibilidad de ahorrar al repostar gasolina en Galp o Shell o en comercios gracias a su programa de descuentos Shopping Naranja. Además, ING no cobra comisiones si la cuenta refleja un saldo negativo durante dos días, dándole tiempo al cliente a ponerse al día con sus gastos. ING es una entidad online, aunque también cuenta con oficinas repartidas por la mayoría de las ciudades españolas

El banco gallego Abanca, por su lado, regala 150 euros a aquellos clientes que decidan traer su pensión a la entidad. Su Cuenta Clara, que exige una gestión prácticamente online, requiere ingresos de pensión por un importe igual o superior a 600 euros para obtener el regalo, aunque, de hecho, no es un requisito de la cuenta. Esta es gratuita aunque no se domicilien ingresos. Eso sí, para cumplir los requisitos de la promoción, el cliente debe comprometerse a ingresar la pensión en la cuenta durante un periodo ininterrumpido de 24 meses. En cuanto a las condiciones del servicio, desde HelpMyCash.com destacan que la cuenta es libre de gastos, no cobra por las transferencias en euros, ofrece una tarjeta de débito gratuita, retiradas sin comisiones en todos los cajeros de Abanca y hasta cinco retiradas mensuales gratis fuera de Galicia en una gran red de cajeros (Euro 6000, Bankia, Sabadell, Bankinter, Caja de Arquitectos y Caja de Ingenieros). Por otro lado, los clientes menores de 35 años no pagan al retirar dinero en cualquier cajero del extranjero hasta cinco veces al mes.

Finalmente, Banco Mediolanum ofrece una cuenta sin comisiones, transferencias SEPA libres de gastos, tarjetas de crédito y débito gratuitas, 52 retiradas de efectivo en cualquier terminal del mundo al año, gestor personal y cierta rentabilidad a los clientes que domicilien una pensión por un importe igual o superior a 700 euros en su Cuenta Única. El banco paga un 1,75% TIN anual durante dos meses sobre un saldo de hasta 10.000 euros (TAE del 0,29%). En lo que destaca la entidad es en su apuesta por la figura del Family Banker, un profesional que acompaña al cliente en todas sus decisiones. Banco Mediolanum no tiene oficinas, sin embargo, todos los clientes cuentan con su propio gestor, con el que se pueden comunicar por teléfono o de forma presencial. El cliente puede encontrarse con su gestor cuando quiera y donde lo necesite.