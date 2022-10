Qué bancos cobrarán más comisiones de mantenimiento en octubre de 2022

En la actualidad es prácticamente imposible vivir sin una cuenta corriente. El principal problema es que a algunos clientes este servicio financiero les cuesta más de 200 euros al año. En muchos casos, las comisiones de mantenimiento están levantando ampollas entre los consumidores. Según los datos del año pasado, el Banco de España recibió más de 3.500 reclamaciones relativas al cobro de comisiones en cuentas corrientes.

Tres bancos que cobrarán más

Este mes, al menos tres bancos tienen previsto cobrar comisiones de mantenimiento a sus clientes, según el comparador de productos financieros HelpMyCash.com. Los que más lo van a notar son los clientes de CaixaBank, que no cumplan con el programa Día a Día porque el próximo 31 de octubre amanecerán con hasta 60 euros menos en su cuenta. La entidad cobra la cuota del plan Día a Día cada tres meses (enero, abril, julio y octubre).

Los clientes de CaixaBank que no quieran pagar comisiones tienen que cumplir dos requisitos: por un lado, domiciliar una nómina de al menos 600 euros, una pensión de como mínimo 300 o tener más de 20.000 euros en productos de inversión y, por el otro, tener tres recibos domiciliados o hacer tres pagos con tarjeta al trimestre.

Banco Santander cobrará hasta 20 euros este mes a los titulares de la Cuenta One que no cumplen sus condiciones, al igual que hace todos los meses. La forma más sencilla de evitarlo es tener una nómina o una prestación por desempleo de al menos 600 euros (también sirve una pensión de 300 euros o más) y tener domiciliados tres recibos o usar al menos seis veces una tarjeta al trimestre.

ING volverá a penalizar en octubre a los titulares de su Cuenta Nómina con una comisión de tres euros si no tienen domiciliados sus ingresos. Para no pagar nada, sirve una nómina, pensión o paro de cualquier importe o recibir transferencias de al menos 700 euros desde otra entidad.

La clave para ahorrar hasta 240 €

Los clientes que vayan a tener que pagar comisiones porque no cumplen los requisitos de su banco pueden cambiar de entidad. Según cálculos de HelpMyCash, una cuenta gratuita puede significar un ahorro de hasta 240 euros al año en gastos de mantenimiento, todavía más si se suma el coste de las tarjetas.

Los clientes que no cobren cada mes una nómina, o bien aquellos cuyos ingresos no lleguen al mínimo que les exige su banco, pueden abrir una cuenta sin comisiones y sin condiciones en otra entidad. Una recomendación que también se extiende a todos aquellos que no quieran estar obligados a cumplir ningún requisito o a los que busquen una segunda cuenta para ahorrar o compartir gastos, señalan desde HelpMyCash.

La Cuenta Online de Banco Sabadell para nuevos clientes es una alternativa sin comisiones de mantenimiento en la que no es obligatorio domiciliar ni una nómina ni recibos. Tiene una rentabilidad del 1% TAE el primer año para un saldo de hasta 30.000 euros, por lo que se pueden ganar hasta 300 euros brutos. Sus clientes pueden hacer transferencias gratis, enviar dinero por Bizum o programar rutinas de ahorro automáticas. El titular de la cuenta recibirá una tarjeta de débito gratis. Para beneficiarse de la rentabilidad del 1% hay que abrir la cuenta antes del 31 de octubre.

Otra alternativa para los consumidores que no quieren ataduras es la Cuenta NoCuenta de ING. No exige una nómina y no tiene comisiones de mantenimiento. Incluye una tarjeta de débito virtual gratuita que se puede usar con Apple Pay o Google Pay. El banco naranja permite usar Bizum y no cobra por las transferencias SEPA que, además, llegan el mismo día. Una de las principales ventajas de esta cuenta es que permite recuperar el dinero si se hace una compra online de más de 30 euros y el pedido no llega o se recibe defectuoso. Eso sí, solo se puede tener un saldo de hasta 30.000 euros en la cuenta.

Otra opción es la Cuenta Online de BBVA que ya tienen más de un millón de clientes del banco. Como las anteriores, no tiene comisiones ni condiciones, más allá de que solo puede abrirse por Internet y de que está reservada para clientes nuevos de la entidad. Las transferencias y Bizum son gratis y BBVA entrega una tarjeta de débito sin cuotas anuales a cada titular. La tarjeta de débito Aqua no tiene números y su CVV va cambiando, por lo que es más segura que la mayoría. Imagin, Banco Santander, N26 o Abanca, entre otros, también comercializan cuentas sin comisiones y sin nómina obligatoria, señalan desde HelpMyCash.