Bankia y Sabadell suben las comisiones: cómo evitar pagar 196 € de más al año

Una de las medidas drásticas que tomaron los bancos para recuperar clientes y ofrecer productos competentes durante la recesión económica fue eliminar las comisiones en sus productos. Pese a ello, parece que los bancos siguen teniendo problemas para obtener rentabilidad por sus productos más habituales, como las cuentas corrientes, lo que les ha llevado a recuperar las impopulares comisiones bancarias. ¿Estamos ante el fin de las cuentas sin comisiones?

La llegada a España de ING, hace ya algunas décadas, supuso una revolución en el mundo de la banca. Su mayor atractivo para los consumidores era que nos ofrecía cuentas bancarias sin tener que pagar comisiones por ellas.

Esto acabó desencadenando una fuerte competencia entre las entidades bancarias y muchas acabaron por eliminar las comisiones para ganar clientes y retener a los que ya tenían.

Las comisiones de los bancos

Pero con el paso del tiempo, bancos como Bankia o Sabadell han acabado por admitir que esto no es viable para su modelo de negocio. No cobrar una comisión o una cuota anual de mantenimiento implica perder millones de euros. La consecuencia no ha tardado en hacerse ver: muchos de los grandes bancos están recuperando el viejo sistema.

Es el caso de Bankia, que desde el pasado 23 de febrero ha comenzado a aplicar comisiones de hasta 72 € al año por el mantenimiento de la cuenta bancaria si tienes la nómina domiciliada. Si no tienes los ingresos domiciliados, la comisión aumenta a 168€ anuales con 28€ adicionales si quieres utilizar la tarjeta de débito.

Caixabank, por su parte, cobra unos 48 € al año por el mantenimiento de la cuenta corriente así como comisiones por transferencias y por mantenimiento de la tarjeta de débito.

Por su parte, Sabadell ha optado por cobrar 60 € al año por mantenimiento de la cuenta y Unicaja cobra ahora 84 € al año por mantenimiento de cuentas corrientes y de ahorro.

BBVA ha sido algo más comedido, pero ha establecido una cuota de mantenimiento de 10 € para clientes que sigan operando con la libreta. Para aquellos que operen 100% online, no habrá gastos. En el caso de esta entidad, buscan ahorrar en costes de oficina y personal.

Cómo evitar el pago de la comisión

A nadie le gusta pagar comisión, y eso los bancos lo saben. Por eso, te ofrecen alternativas para poder disfrutar de sus servicios de forma gratuita o con un coste más bajo.

Lo que quieren las entidades bancarias es más vinculación por tu parte. Ya no les vale con que decidas domiciliar la nómina, ahora si quieres estar libre de comisión bancaria vas a tener que cumplir otros requisitos como domiciliar el pago de recibos, hacer un número mínimo de compras con la tarjeta cada mes, contratar algún tipo de seguro o mantener siempre un saldo mínimo.

Las condiciones cambian de una entidad a otra, pero en el fondo son bastante similares. Lo que quiere el banco es asegurarse de que vas a ser un cliente fiel y vas a mover el dinero y a usar sus productos y servicios.

Alternativas para librarte de las temidas comisiones

No todo iban a ser malas noticias, sigue habiendo entidades que ofrecen cuentas corrientes sin comisiones. Es el caso de la cuenta corriente Open de Openbank, la cuenta online de BBVA o los neobancos Bnext, N26 y Revolut. Con estas entidades podrás realizar transferencias y sacar dinero de cajeros sin ningún tipo de condiciones ni gastos.

Si quieres asegurarte de estar libre de comisiones bancarias, lee muy bien la letra pequeña y estudia las condiciones del contrato. También puedes utilizar un comparador de cuentas bancarias, como el que ofrece Rankia, con el que podrás filtrar y ordenar todas las cuentas y entidades del mercado para tomar la mejor decisión.