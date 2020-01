Los bancos que suben comisiones hasta 40 euros en 2020: de BBVA a Bankia

El recién estrenado 2020 no trae novedades en política monetaria en la zona Euro. Los bajos tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), actualmente en el 0%, se mantendrán al menos a corto plazo, "hasta que veamos que las perspectivas de inflación convergen sólidamente a un nivel suficientemente cercano, pero inferior al 2% dentro de nuestro horizonte de proyección", señaló la presidenta del BCE Christine Lagarde en su primera rueda de prensa.

Los bancos europeos, y por tanto los españoles, deben adaptarse a esta situación buscando rentabilidad a través de otros productos. Esta situación poco habitual, hasta ahora, repercutirá esencialmente en los clientes que verán como las condiciones de acceso a cuentas bancarias y otros productos similares sin comisiones se endurecen a partir de este año. A continuación revisamos las condiciones y las comisiones que recogen en la actualidad los principales bancos.

El principal cambio que incluyó el BBVA para 2020 fue la subida de la comisión de mantenimiento, 100 euros al año mientras que antes era 60, en la cuenta nómina del banco. No obstante, quienes cuenten con una nómina de 800 euros o más o con prestaciones superiores a 300 euros domiciliadas y con más de cinco recibos domiciliados, los menores de 21 años o los beneficiarios del programa 'Adiós Comisiones' quedan exentos.

La entidad vasca cuenta con el programa 'Adiós Comisiones' que recoge los requisitos que deben cumplir los clientes para que no se les apliquen las comisiones de administración y mantenimiento en la cuenta sin libreta y en las cuentas con libreta activada se reduce la comisión de mantenimiento a 10 euros al año. Pese a estas condiciones, quienes cuenten con una cuenta totalmente online no tendrán que abonar comisiones, aunque esta opción es solo disponible para nuevos clientes.

El Banco Santander comienza 2020 sin uno de sus productos estrella en los últimos años, la Cuenta 123, que ofrecía una rentabilidad de hasta el 3% para ciertos clientes, ya no está disponible. La entidad ofrece ahora la Cuenta Zero 123 y Cuenta 81. Ambas cuentan en la actualidad con una comisión de mantenimiento de 12 euros al mes, 144 al año, si no tienen domiciliados los ingresos, nómina o desempleo superior a 600 euros o pensión de al menos 300 euros, y no cuentan con tres recibos domiciliados o utilizan al menos seis veces la tarjeta de débito o crédito. No obstante, la entidad que dirige Ana Botín también ofrece la cuenta Smart a los jóvenes de entre 18 y 31 años a los que incluye comisiones.

En el caso de Banco Sabadell, exige tener domiciliada la nómina, la pensión o cualquier otro ingreso superior a 700 euros, además de contratar seguros un seguro, un contrato de autorenting o tener invertido un mínimo de 10.000 euros en planes de pensiones, fondos de inversión o cualquier activo del banco. De lo contrario, deberán abonar 5 euros al mes, 60 al año, por acceder a la Cuenta Expansión. No obstante, en el caso de los menores de 30 años y pensionistas si pueden acceder a esta cuenta sin cumplir los requisitos y sin comisiones de administración o mantenimiento.

Por su parte, Bankia también ha endurecido las condiciones para no cobrar comisiones. Ahora, además de contar con la nómina, superior a 700 euros, domiciliada, o la pensión o desempleo superior a 400 euros, la entidad exige alguno de los siguientes requisitos: dos compras al mes con tarjetas de créditos, una póliza de seguro de riesgo superior a 135 euros o 300.000 euros en fondos de inversión, planes de pensiones individualizados o seguros de ahorro. Si no se cumplen las condiciones, la comisión de mantenimiento es de 6 euros al mes, y ascenderá a 14 euros, 168 al año, si no se domicilia ningún ingreso. Los clientes de Bankia menores de 26 años, y con correspondencia digital, o los clientes de la Cuenta_ON (cuenta online) no tienen que cumplir los requisitos y no se les aplica comisiones.

Derechos de los clientes al cambiar las condiciones

Al firmar la contratación de cualquier producto se pactan las condiciones y requisitos que se deben cumplir tanto por parte de la entidad bancaria como del cliente. No obstante, en el caso de los contratos de duración indeterminada, por ejemplo cuentas bancarias o tarjetas, la entidad puede modificar las condiciones siempre que avise con una antelación mínima de dos meses de forma individualizada a cada cliente, según explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Si las nuevas condiciones suponen un cambio positivo para el cliente la notificación no es obligatoria y se podrán aplicar de manera automática.

Estos cambios, por el contrario, no se podrán hacer en ningún caso en los contratos que tienen una duración determinada, por ejemplo en las hipotecas. Para incluir modificaciones en estos productos se necesita el pacto entre ambas partes, tanto la entidad como el consumidor.

¿Qué puede hacer el cliente si le cambian las condiciones? La entidad tiene el derecho de incrementar las comisiones, pero el cliente también puede optar por cambiar de entidad en busca de mejores condiciones. Para facilitar ese trámite el consumidor cuenta con el formulario 'Solicitud de traslado de cuenta de pago', que se entregará al nuevo banco para que cuente con los datos para realizar las gestiones, al tiempo que el antiguo deberá proceder a cancelar los productos y órdenes que tuvieran previstos. Eso sí, cuando tengan obligaciones de pago habrá que liquidarlas para que se pueda cancelar la cuenta.