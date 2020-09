Qué bancos ofrecen mejores intereses al contratar una hipoteca 

Tras un verano con más operaciones de lo habitual, la banca encara los meses de otoño con la necesidad de mantener un alto nivel de actividad para cerrar el año con ganancias. Y uno de los ganchos que usará para captar clientes será comercializar hipotecas fijas con unas condiciones muy atractivas, tal y como ha venido haciendo desde que el coronavirus llegó a España. De hecho, ya hay varias entidades que han decidido llevar a cabo distintas acciones para posicionarse dentro de este mercado; según el comparador financiero HelpMyCash.com, diversos bancos han rebajado los intereses de estos productos durante las últimas semanas e incluso una firma se ha atrevido a lanzar su primera oferta de este tipo.

Bankinter e ING abren trinchera

Quizás el caso más sonado sea el de ING. Este banco de origen neerlandés lanzó la semana pasada su primer préstamo hipotecario a tipo fijo. Con el nombre de Hipoteca Naranja Fija, este producto tiene un interés del 1,79% para un plazo de 25 años, bonificado a cambio de domiciliar los ingresos y contratar dos seguros de la entidad (hogar y vida).

Pero esta no es la única entidad que se ha unido recientemente a la guerra de hipotecas fijas. Bankinter presentó sus armas a principios de septiembre, cuando rebajó sus tipos del 1,60% al 1,50% a 15 años, del 1,69% al 1,55% a 20 años, del 1,74% al 1,60% a 25 años y del 1,79% al 1,70% a 30 años. En todos los casos, esta entidad mantiene la exigencia de mantener abierta la Cuenta Nómina, No-Nómina o Profesional, contratar sus seguros de hogar y vida y firmar uno de sus planes de pensiones.

Unas semanas más tarde, la entidad online Coinc, que pertenece a Bankinter, también abarató su hipoteca fija. En este caso, los tipos se redujeron del 1,55% al 1,45% a 15 años, del 1,59% al 1,45% a 20 años, del 1,64% al 1,50% a 25 años y del 1,69% al 1,60% a 30 años. A diferencia de su banco matriz, esta firma no exige firmar otros productos para conseguir estos intereses.

Tipos fijos desde el 1%

Gracias a estas y otras rebajas, los interesados en estos productos pueden encontrar hipotecas fijas con tipos nunca vistos en España. Uno de los ejemplos más representativos es el de BBVA, que ofrece un interés desde el 1% a 15 años hasta el 1,45% a 30 años a cambio de domiciliar los ingresos y firmar sus seguros de hogar y de amortización.

También hay entidades que han apostado por ofrecer unos tipos competitivos sin pedir tanta vinculación. Dos ejemplos serían la Hipoteca Sin Comisiones Fija de Bankia, al 1,85% a 30 años, o la Hipoteca A Un Paso de Ibercaja, al 1,50% a 20 años; ambas bonificadas únicamente por domiciliar la nómina.

Esta apuesta por los tipos fijos ya ha dado sus frutos a la banca. Aunque en España tradicionalmente siempre se ha optado por el interés variable, el Instituto Nacional de Estadística afirma que más del 50% de los préstamos para vivienda registrados en los meses de marzo, abril, mayo y julio tenían un tipo fijo; algo que jamás había ocurrido en nuestro país. Desde HelpMyCash.com, eso sí, comentan que la búsqueda de seguridad en un contexto de inestabilidad también puede haber contribuido a que se contraten más estos productos.

Más rentables para la banca

Habrá quien se pregunte, sin embargo, por qué los bancos insisten en abaratar sus hipotecas fijas si lo que buscan es ganar dinero. El motivo es sencillo: con un euríbor en mínimos históricos (cerrará septiembre a menos del -0,4%), las entidades ganan más con unos tipos fijos rebajados que con los intereses variables; de ahí que traten de incentivar su contratación.

Pero eso no significa que contratar una hipoteca fija no salga a cuenta. Estos préstamos pueden ser una buena opción para aquellos clientes que prefieren pagar una cuota estable y tienen previsto devolver el dinero en un período relativamente extenso (de entre 20 y 30 años). Hay que tener claro, no obstante, que se pagará más a corto plazo que con una variable, así como a la larga si el euríbor continúa en valores bajos durante las próximas décadas.