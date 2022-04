Bancos que no cobran comisiones por sacar dinero efectivo en otros cajeros

"No tengo un cajero de mi banco cerca". "Me cobran 3 euros por hacer un retiro de efectivo", "¿Dónde puedo sacar dinero?". Cualquier persona que tenga una cuenta bancaria se ha tenido que enfrentar a una de estas situaciones. Y es más, cada vez es más frecuente que esto ocurra. No es para menos, solo en 2021 los principales bancos españoles cerraron más de 3.000 oficinas en España y por ende cajeros, según datos recopilados por Europa Press.

Ante este panorama, los españoles se preguntan con más asiduidad dónde pueden retirar efectivo sin tener que pagar una comisión. Desde el comparador financiero HelpMyCash.com reconocen que se trata de una situación molesta que preocupa a los usuarios, pero destacan que existen alternativas para evitar pagar de más.

"Por norma general, el banco en el que se tiene depositado el dinero no cobrará comisión por hacer una retirada, pero si se acude a un cajero de otra entidad bancaria, entonces es cuando aparecen las comisiones. Funciona así para una gran cantidad de bancos, sin embargo, el mercado español es tan amplio, para fortuna de los consumidores, que existen entidades que no solo no cobran comisiones por sacar dinero en cajeros de la competencia, sino que permiten realizar esta operación gratis en el extranjero", explican desde el comparador.

Bancos sin comisiones

Y ¿cuáles son los bancos que no penalizan por sacar dinero en cajeros de otras entidades? Esta es la pregunta normal que se hacen los usuarios que por alguna razón se ven obligados a ir al cajero de otra entidad. Los expertos de HelpMyCash.com destacan tres opciones.

La primera alternativa que destacan los especialistas es la Cuenta N26 Estándar. Sus clientes no pagan comisiones por retirar efectivo en España o en la zona euro. Eso sí, es importante que se conozcan las limitaciones de este servicio. Primero, la entidad limita el número de retiradas gratuitas a tres veces al mes con la versión Estándar y hasta ocho con las versiones de pago (N26 Smart, You o Metal). "El banco recomienda sacar dinero en los cajeros de entidades bancarias, no en terminales independientes ubicados en centros comerciales, gasolineras o estaciones, ya que estos podrían aplicar comisiones directamente al cliente", advierten desde el comparador y recuerdan que N26 también cuenta con CASH26, una funcionalidad que permite retirar o ingresar dinero en más de 500 establecimientos en España.

La siguiente alternativa que proponen los expertos es el banco Revolut. Vale la pena saber que la entidad no tiene terminales propias, aunque para fines prácticos eso no importa porque Revolut permite retirar dinero desde cualquier cajero que sea compatible con VISA o Mastercard. "La única condición que tiene la entidad es que solo permite sacar hasta 200 euros al mes gratis con la cuenta Estándar. Esta cifra cambia si se tiene la cuenta Premium donde el máximo es de 400 euros o la Metal que autoriza hasta 800 euros", añaden desde HelpMyCash.com. Se debe tener en cuenta que si se retira más de la cantidad permitida, entonces la entidad cobrará una comisión del 2% sobre la cantidad retirada.

Aunque Revolut no cobre comisión añadida, algunos cajeros podrían hacerlo. Por eso, desde el comparador sugieren prestar atención a la pantalla dónde podrán ver el importe exacto o el porcentaje que la entidad cobra por la operación. "Si la comisión es alta, siempre se tiene la opción de buscar otro cajero que permita hacer la operación de manera gratuita", aconsejan.

La tercera y última opción, es una vieja conocida. La Cuenta Nómina de ING permite a sus clientes retirar dinero gratis sin limitaciones en cualquier cajero de ING y de las redes Euronet, Cashzone, Banca March y Euro Automatic Cash, aunque si se trata de cajeros de CaixaBank-Bankia se requiere una retirada mínima de 50 euros y en el resto de cajeros se debe sacar como mínimo 200 euros para no pagar comisiones. "Aunque tiene condiciones, lo bueno de ING es que no pone un número límite de retiradas gratuitas al mes", añaden los expertos.