Estos son los cinco bancos que te pagan hasta 300 euros si les traes tu nómina

Ni vajillas ni televisores. Desde hace tiempo, la estrategia de algunos bancos para atraer las miradas de nuevos clientes es regalar dinero a cambio de sus ingresos. Tras analizar el mercado de cuentas bancarias, el comparador financiero HelpMyCash.com ha localizado cuáles son las entidades que están ofreciendo este tipo de incentivo. "Varios bancos en España premian a los nuevos clientes con ingresos, llegando a regalar hasta 300 euros por cada nómina o pensión", revelan.

Hasta 300 euros por tu nómina

Son Bankoa y Abanca las entidades que ofrecen un incentivo más elevado a cambio de nuevos sueldos. Ambas regalan 300 euros a los clientes que domicilien sus ingresos y los mantengan durante dos años. Sin embargo, hay matices.

En el caso de Bankoa, los que quieran hacerse con el regalo deberán contar con unos ingresos superiores a 1.500 euros mensuales. Además, Bankoa cuenta con algunos requisitos para eliminar las comisiones por la operativa básica de la cuenta, a elegir entre mantener cierto saldo en productos de inversión, contratar seguros o realizar compras por valor de 2.000 euros con la tarjeta de crédito al año. La oferta estará vigente hasta el 30 de septiembre.

Abanca, por su lado, solo ofrece esta cantidad a los clientes residentes en Asturias que abran la Cuenta Clara a través de Internet antes del 30 de junio y domicilien una nómina superior a 600 euros. Para el resto de los españoles, Abanca regala un incentivo de 150 euros. Eso sí, a diferencia de la anterior, la cuenta de Abanca no tiene requisitos, por lo que el cliente no tendrá que cumplir condiciones extra para no pagar por la cuenta o por la tarjeta de débito.

Liberbank es otra de las entidades que bonifica con 150 euros, en este caso a los clientes que abran su Cuenta Online Sin y domicilien una nómina o pensión de al menos 600 euros durante un periodo ininterrumpido de 24 meses. El banco también acepta el pago de los seguros sociales de autónomos de más de 250 euros para entregar el incentivo. Liberbank, como Abanca, tampoco requiere del cumplimiento de requisitos adicionales para esquivar los gastos básicos de la cuenta.

Otro que paga 150 euros es el banco andaluz Unicaja, y lo hace en forma de tarjeta regalo. Los clientes que ingresen una nómina en el banco por primera vez de 600 euros o más y la mantengan durante al menos dos años (los menores de 28 años no deben asumir ninguna permanencia) podrán obtener el incentivo.

Sin embargo, los que se decanten por Unicaja deberán cumplir, además, las condiciones de su Plan Cero si quieren evitar pagar comisiones. Este programa exige, además de la domiciliación de ingresos regulares, el uso de las tarjetas de crédito o débito un número mínimo de veces y o bien tener contratado un seguro en la entidad o bien contar con más de 6.000 euros en una cuenta o un producto de inversión del banco, alertan desde HelpMyCash.com.

Las ofertas de Abanca, Liberbank o Unicaja estarán disponibles durante todo el mes de junio. Por último, está Orange Bank, que ofrece un incentivo menos llamativo, pero también exige unos requisitos más fáciles de cumplir. El banco exclusivo para los que tengan una línea de móvil Orange ofrece hasta 25 euros a los que abran una cuenta entre el 8 de abril y el 30 de junio: 10 euros iniciales por abrir la cuenta y hacer el primer ingreso y un euro por cada compra realizada con la tarjeta de débito, hasta un máximo de 15 euros. En este caso, tampoco será necesario cumplir requisitos adicionales para esquivar gastos, ya que tanto la cuenta corriente, la de ahorro y la tarjeta de débito de Orange Bank son gratuitas.