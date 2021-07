Sin comisiones, cajeros gratis... Los mejores bancos para cobrar la nómina

Bancos hay muchos y cuentas corrientes en las que domiciliar una nómina, también. Pero no todas son iguales. Mientras que algunas entidades pueden exigirnos una gran vinculación para ofrecernos un producto gratuito, otras cuentas tienen requisitos fácilmente asumibles y, además, proporcionan ventajas extra como regalos o rentabilidad.

Antes de abrir una cuenta para cobrar la nómina, debemos comprobar si el importe de nuestros ingresos se adapta a las condiciones del producto. Algunos bancos se conforman con una nómina de cualquier importe, mientras que otros exigen ingresos regulares de un importe mínimo. Además, la cuenta puede tener otros requisitos como domiciliar varios recibos al mes, hacer un consumo mínimo con la tarjeta o contratar otros productos. Es importante revisar cuáles son los requisitos y, sobre todo, valorar si se ajustan a nuestra situación y si nos interesa cumplirlos, ya que en caso de no hacerlo probablemente tengamos que pagar comisiones. Y no pocas, el precio de una cuenta nómina puede llegar a ser de 240 euros anuales.

Además de revisar las condiciones de la cuenta y las comisiones que tenga, se deben analizar las ventajas que ofrezca el banco. Las mejores cuentas nómina de este verano no solo son gratuitas, sino que permiten ganar dinero, usar miles de cajeros gratis, tener un gestor personal o disfrutar de dos días de descubierto sin comisiones, explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com. Pero ¿cuáles son las mejores?

ING

Una de las principales ventajas de la Cuenta Nómina de ING es que para disfrutar de sus ventajas solo hace falta domiciliar una nómina, pensión o prestación por desempleo de cualquier importe o bien recibir transferencias mensuales desde otro banco de al menos 700 euros. Es una de las cuentas nómina con los requisitos más flexibles, explican desde HelpMyCash. La cuenta es gratuita, así como las tarjetas de débito y de crédito y las transferencias, que llegan a su destino el mismo día. Los clientes de ING pueden enviar dinero por Bizum, sacar dinero sin comisiones en más de 50.000 cajeros nacionales y disfrutar de dos días de descubierto gratis.

Abanca y Liberbank

Las propuestas de Abanca y de Liberbank son similares. Los dos bancos comercializan una cuenta corriente sin comisiones y sin vinculación obligatoria. No obstante, premian a los clientes que decidan ingresar cada mes una nómina o una pensión desde 600 euros con 150 euros de regalo, siempre y cuando asuman una permanencia de dos años. La Cuenta Clara de Abanca y la Cuenta Online Sin de Liberbank no tienen comisiones de mantenimiento ni por transferencias, permiten usar Bizum y vienen acompañadas de una tarjeta de débito gratuita con la que se puede sacar dinero en miles de cajeros.

Bankinter

La Cuenta Nómina de Bankinter tiene una rentabilidad imbatible: hasta un 5% TAE el primer año y hasta un 2% TAE el segundo sobre los primeros 5.000 euros. En total, se pueden ganar 340 euros brutos en dos años. No tiene comisiones de mantenimiento, permite hacer transferencias SEPA gratis y usar Bizum. Los titulares recibirán una tarjeta de crédito sin cuotas anuales con la que podrán sacar dinero gratis en más de 17 mil cajeros nacionales. ¿Y qué requisitos tiene? Domiciliar una nómina de 800 euros o más, pagar tres recibos domiciliados al trimestre y hacer tres compras con tarjeta cada tres meses.

Openbank

La Cuenta Nómina Open ofrece una ventaja cada vez más difícil de encontrar: devuelve el 1% del importe de los recibos del hogar domiciliados (luz, gas teléfono, móvil e Internet). Además, Openbank no cobra comisiones de mantenimiento, ni por las transferencias, ni por las tarjetas de débito y de crédito. Los titulares de la cuenta pueden sacar dinero gratis en los más de 7.000 cajeros que tiene Banco Santander en España, usar Bizum y disfrutar de descuentos en compras. Para beneficiarse de sus ventajas es necesario domiciliar una nómina, pensión o paro de al menos 900 euros o recibir transferencias mensuales desde otro banco de ese mismo importe.

BBVA

Si queremos una atención personalizada y tener a nuestra disposición a un gestor personal, BBVA es una alternativa a tener en cuenta. La Cuenta Va Contigo del banco azul no tiene comisiones de mantenimiento, ni por las transferencias online, ni por los reintegros en los más de 6.000 cajeros que tiene el banco en nuestro país ni tampoco cobra por la tarjeta de débito Aqua con CVV dinámico, una de las más seguras del mercado. Y permite usar Bizum. Además, el cliente disfrutará de un gestor personal, así como de un servicio para adelantar su nómina. Para contratarla es necesario domiciliar una nómina de más de 800 euros o una pensión o prestación por desempleo de más de 300 euros.

Pibank y Deutsche Bank

Algunos bancos permiten sacar dinero gratis de cualquier cajero de España y del mundo, una ventaja muy atractiva para aquellos que viven en zonas con pocos terminales a su disposición o que viajan mucho. La Cuenta Nómina de Pibank sin comisiones de mantenimiento tiene una rentabilidad del 0,50% TAE para cualquier importe, permite hacer transferencias inmediatas gratis y sacar dinero sin coste en cualquier cajero de España y del mundo. Eso sí, no tiene Bizum. Para contratarla solo hay que domiciliar una nómina o pensión de al menos 1.000 euros. La Cuenta Nómina Más DB de Deustche Bank tampoco tiene comisiones y permite sacar dinero gratis de cualquier cajero de España y del mundo, incluye un asesor digital y permite usar Bizum, pero no tiene rentabilidad y no permite hacer transferencias inmediatas gratis. Y las condiciones para contratarla son algo más exigentes: domiciliar una nómina o pensión de al menos 1.500 euros mensuales y hacer como mínimo cuatro compras al mes con la tarjeta de débito o una con la de crédito.