Estos son los bancos que no te cobran comisión si estás en paro y sin nómina

El número de parados ha ascendido a 3.964.353 personas al finalizar el primer mes del año, según el Ministerio de Trabajo, lo que significa que hay casi cuatro millones de personas que no pueden ingresar una nómina cada mes en su banco. No obstante, incluso los desempleados necesitan tener una cuenta bancaria a su nombre. Al fin y al cabo, que no haya trabajo no significa que no haya recibos que atender o compras que abonar. Pero ¿qué podemos hacer cuando el banco nos obliga a domiciliar una nómina cada mes para no pagar comisiones, pero no tenemos un sueldo? Son muchos los consumidores que se encuentran en esta encrucijada y acaban pagando comisiones por el mantenimiento de sus cuentas al incumplir las condiciones pactadas con el banco. El comparador de productos financieros HelpMyCash.com nos explica qué pasos debemos seguir para no pagar comisiones si nos encontramos en esta situación.

Primer paso. Comprobar cuáles son las condiciones de vinculación de nuestra cuenta corriente. Algunas entidades permiten domiciliar una prestación por desempleo para no pagar comisiones o incluso admiten trasferencias regulares desde otros bancos. Además, hay entidades que tampoco cobran comisiones si el cliente mantiene un saldo mínimo en productos de inversión o si contrata otros productos. Eso sí, desde el comparador recomiendan no contratar ningún producto que no se necesite si este tiene coste y las ventajas de la cuenta no lo compensan, ya que lo que ahorremos por un lado, lo gastaremos por otro.

Segundo paso. Si nuestra cuenta ya no nos sirve, podemos consultar si nuestro banco ofrece otra cuyas condiciones se adapten a nuestra nueva situación. Puede que la entidad comercialice cuentas para desempleados o bien que podamos migrar a una cuenta online sin comisiones y sin vinculación.

Tercer paso. Si nuestro banco no nos ofrece ninguna alternativa para no pagar comisiones mientras estemos en paro, el tercer paso sería cambiar de banco. Actualmente, hay entidades que no cobran comisiones a los clientes que ingresan una prestación por desempleo o que comercializan, directamente, cuentas gratuitas que no exigen ningún tipo de vinculación.

Cuentas sin nómina y sin comisiones

Si no tenemos ingresos regulares o, simplemente, no queremos preocuparnos por tener que cumplir cada mes con las condiciones del banco, las cuentas sin comisiones y sin vinculación nos permitirán vivir sin ataduras, explican fuentes de HelpMyCash.

Podemos domiciliar nuestros ingresos, pagar recibos, hacer transferencias, usar Bizum, pagar con el móvil, sacar dinero en miles de cajeros o asociar tarjetas a este tipo de cuentas, es decir, llevar a cabo la operativa básica sin necesidad de vincularnos. Además, algunas cuentas admiten varios titulares, generalmente dos, y cada uno recibe su propia tarjeta de débito gratuita.

La Cuenta Online de BBVA cumple con lo anterior. No tiene comisiones ni exige que el cliente cumpla ningún tipo de vinculación. Su único requisito es contratarla por la app o la web del banco y ser nuevo cliente. Permite hacer transferencias gratis y sacar dinero sin pagar comisiones en los más de 6.000 cajeros de BBVA. La tarjeta asociada es la Aqua de débito, que es gratis para todos los titulares (un máximo de dos). Se trata de uno de los medios de pago más innovadores y seguros del momento, ya que no trae ni su número ni su fecha de caducidad impreso en su superficie y el CVV es dinámico.

La Cuenta Online Sin de Liberbank tampoco cobra comisiones y permite hacer transferencias gratis. Además, incluye una tarjeta de débito sin cuotas con la que sacar dinero de unos 18.000 cajeros nacionales. No obliga a domiciliar la nómina y admite hasta dos titulares (cada uno recibirá una tarjeta sin coste).

La oferta de Liberbank está reservada a nuevos clientes que operen por canales digitales. Otra opción es la Cuenta Clara de Abanca. Está exenta de comisiones siempre y cuando los titulares, un máximo de dos, realicen la operativa básica a través de los canales digitales. Las tarjetas asociadas están exentas de cuotas para todos los intervinientes y se puede sacar dinero gratis en todos los cajeros de Abanca y fuera de Galicia hasta cinco veces al mes en los terminales de Bankia, el Sabadell, Bankinter, Caja de Arquitectos, Caja de Ingenieros y Euro 6000.

Entidades como Openbank, imagin, Cajamar o Bankia también comercializan cuentas sin comisiones y sin vinculación. En algunos casos están reservadas para nuevos clientes, mientras que en otros están disponibles para aquellos que ya lo hayan sido. Eso sí, todas comparten la misma característica: son cuentas digitales, es decir, pensadas para que el cliente gestione sus finanzas a través de la web, la app o los cajeros del banco.