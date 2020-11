Bancos sin comisiones ni requisitos: ahorra hasta 240€ en la cuenta bancaria

El precio que pagamos por una cuenta bancaria simple puede llegar a los 240 euros al año, lo mismo que pagaríamos anualmente si juntáramos las suscripciones de Netflix, HBO y Amazon Prime Video. De hecho, hasta volar a París desde España o comprar un teléfono móvil podría ser más barato que una cuenta.

El año 2020, en general, no está siendo el mejor para muchos, tampoco para el cliente bancario. Y es que, en medio de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, la banca ha decidido modificar las tarifas de precios de sus servicios más básicos para mejorar su rentabilidad.

Los bancos están cobrando por sus cuentas básicas un precio más propio de un servicio premium. Por suerte, los clientes tienen opciones para no pagar nada. Según el comparador financiero HelpMyCash.com, la oferta actual de cuentas gratis y sin requisitos es bastante amplia.

Cambia de banco y ahorra

Los clientes que no están vinculados, los que no tienen nómina o los empleados y pensionistas con un salario bajo son los colectivos más afectados por el cambio de condiciones de la banca. Algunos bancos han endurecido las condiciones de sus cuentas para no pagar comisiones y, a su vez, han incrementado los precios que deben pagar los clientes que no cumplen sus requisitos de vinculación.

Los expertos de HelpMyCash invitan a los clientes a los que les sea imposible cumplir los requisitos de su cuenta a cambiar de banco. Según el comparador, trasladando la cuenta a un banco que no cobre gastos, se pueden ahorrar más de 240 euros al año, pudiendo invertir el dinero de las comisiones en productos o experiencias acordes a sus gustos.

Las cuentas gratis existen

Nuestro banco puede ofrecernos la cuenta gratis si cumplimos su larga lista de requisitos. Pero ¿y si somos incapaces de hacerlo por el importe de nuestro sueldo o simplemente porque hemos dejado de cobrar la nómina? En este caso, nos interesan las cuentas sin nómina y sin comisiones.

Por ejemplo, EVO Banco ofrece de forma gratuita y sin ningún requisito su Cuenta Inteligente EVO. Además de librar a todos sus clientes del pago de la comisión de administración y de mantenimiento y de no cobrar por las transferencias, EVO no cobra por su Tarjeta Inteligente, un modelo dual que incluye la opción de débito y crédito en una sola tarjeta. Las retiradas de efectivo son gratuitas en cualquier cajero de España y en el extranjero.

Otros bancos premian a los nuevos clientes con cuentas y tarjetas gratuitas. Es el caso de Bankia y la Cuenta On. Solo por ser nuevo cliente, realizar una gestión 100% online, activar la correspondencia online y autorizar a la entidad el envío de comunicaciones comerciales, Bankia elimina los gastos principales de la cuenta y de la Tarjeta On Débito, con la que es posible retirar gratis a débito desde cualquier cajero de Bankia y hasta cuatro veces al mes desde los terminales Euro6000 y de Banco Sabadell.

De la misma forma, BBVA no cobra comisiones a los nuevos clientes que abran una cuenta digital. Su Cuenta Online Sin Comisiones no exige vinculación para ser gratuita y, además, tampoco cobra por la Tarjeta Aqua Debit, su nueva tarjeta sin números impresos y con CVV dinámico que ayuda a reforzar la seguridad en las compras online. BBVA cuenta con más de 6.000 cajeros repartidos por todo el territorio nacional desde los que es posible retirar dinero en efectivo sin pagar comisiones.