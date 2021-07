Los bancos que no cobran comisiones al sacar dinero en cualquier cajero

¿Quién no ha retirado efectivo en un cajero ajeno a su banco y ha tenido que abonar la comisión por usar el terminal? Estando de viaje o en un lugar donde no abundan los cajeros automáticos de nuestra entidad, si necesitamos efectivo, lo que solemos hacer la mayoría es acudir al cajero más cercano y pagar por el servicio.

Sin embargo, no todos los bancos repercuten este coste al cliente. "Entidades como ING, N26, Evo Banco, Banco Mediolanum o Pibank asumen la comisión que aplica la entidad propietaria del cajero. Eso sí, cada banco exige sus propias condiciones", explican los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com.

¿Qué exigen estos cinco bancos?

Los titulares de la Cuenta Nómina de ING con una nómina, pensión o prestación domiciliada de cualquier importe (también los que realizan transferencias mensuales de al menos 700 euros desde otra entidad) no pagan comisiones al retirar efectivo en más de 50.000 cajeros españoles. No obstante, en algunos hay que retirar un importe mínimo para esquivar el pago del servicio. Todos los cajeros de ING y los de las redes Euronet, Cashzone, Banca March y Euro Automatic Cash son gratuitos siempre, mientras que los cajeros de Bankia, que ahora están identificados también con el logo de CaixaBank, requieren de una retirada mínima de 50 euros. El resto de los cajeros nacionales tampoco aplicarán gastos al retirar dinero si el cliente extrae 200 euros o más.

El banco digital alemán N26, por su lado, ofrece tres retiradas gratuitas al mes a los titulares de su Cuenta N26 Estándar. La entidad asumirá la comisión por retirar dinero en cualquier cajero en España y de la zona euro en las tres primeras retiradas del mes y sin importe mínimo, pero, después, el cliente deberá pagar una comisión de dos euros por cada retirada adicional. En sus versiones de pago (Smart, You o Metal), N26 cubre hasta ocho retiradas al mes

El banco recomienda que las extracciones se realicen en cajeros que pertenezcan a entidades bancarias y se evite sacar dinero en cajeros independientes ubicados en centros comerciales, gasolineras o estaciones. Estos podrían aplicar comisiones directamente al cliente. Además, recientemente, la entidad ha lanzado la funcionalidad CASH26, un servicio adicional que ofrece retiradas de dinero sin comisiones en más de 500 establecimientos repartidos por toda España. El servicio también permite realizar ingresos pagando una comisión del 1,5% sobre la cantidad depositada.

Otra de las entidades que no cobra gastos por retirar dinero en cualquier cajero es Evo Banco. Esta entidad online permite sacar dinero a débito gratis y sin cantidad mínima en los terminales de Euro 6000, KutxaBank, Cajamar, Euronet, Abanca, Caja Rural, Targobank, Euro Automatic Cash, Bankinter o Caja de Ingenieros. Un total de 18.000 cajeros automáticos. En el resto de los cajeros de España, se podrá esquivar la comisión si se retiran al menos 200 euros y la tarifa que aplica la entidad propietaria del cajero no supera los dos euros, mientras que en el extranjero, EVO no aplicará comisiones. Sin embargo, las entidades propietarias de cajeros sí podrían aplicar una tasa por su uso.

Banco Mediolanum ofrece la posibilidad de retirar de forma gratuita desde cualquier cajero 52 veces al año a todos sus clientes, pero con restricciones. En España, para que las extracciones sean sin coste, la comisión que establezca el cajero deberá ser igual o inferior a dos euros. En caso de que la superase, el cliente pagaría el importe que exceda esta cantidad, señala HelpMyCash.com.

En el extranjero, Banco Mediolanum no repercute gastos siempre y cuando no se superen las 52 retiradas. No obstante, la entidad no se hace cargo de la surcharge fee, la comisión que los bancos foráneos cobran directamente al cliente.

Por último, Pibank permite retirar en cualquier cajero a débito en España sin tener que extraer una cantidad mínima. Lo único que exige el banco es que, para disfrutar de esta ventaja, el cliente tenga domiciliados sus ingresos en su Cuenta Nómina. Fuera de España, el banco no cobrará comisiones al retirar efectivo en cualquier cajero y, además, si el propietario del terminal aplica gastos, Pibank los cubrirá. La entidad ingresará en la cuenta del cliente la comisión que abonó al realizar una retirada de efectivo el día 10 del mes siguiente.