Qué bancos permiten las transferencias inmediatas y cuánto cobran por ellas

Más de 22 millones de españoles tienen la aplicación de Bizum instalada en su teléfono móvil y más de 43.000 comercios electrónicos ya lo admiten como medio de pago. Desde su aparición se ha convertido en la forma más sencilla y rápida de hacer traspasos de dinero, ya no solo entre amigos para compartir gastos, sino para muchos tipos de pagos. Solo con el número de teléfono se puede enviar dinero sin ningún coste y al instante. Ventajas que no siempre encontramos en las transferencias, muchos menos si son inmediatas.

Muchas personas no saben, ni siquiera, que pueden hacer transferencias inmediatas a través de la aplicación del banco sin la necesidad de utilizar Bizum. Este servicio permite enviar dinero y en solo 10 segundos llega a la otra cuenta bancaria. Además, estás disponibles en todo momento, las 24 horas de los 365 días del año, es decir, no están sujetas a ningún horario y no es necesario que la oficina esté abierta ni nada similar.

¿Qué bancos permiten las transferencias inmediatas?

Pero no todos los bancos ofrecen a sus clientes la posibilidad de hacer transferencias inmediatas. Y muy pocos permiten estos movimientos de forma gratuita, aunque es una iniciativa impulsada desde el Banco Central Europeo y el European Payments Council (EP), los bancos no están obligados a ofrecerlas.

Según recoge HelpMycash, uno de los principales comparadores de bancos y productos financieros la adhesión de los bancos al sistema "es voluntaria, de ahí que no todos los bancos permitan realizar transferencias inmediatas ni todos las hayan incorporado al mismo tiempo. Además, existe la posibilidad de adherirse al esquema solo como receptor, por lo que hay bancos que sí permiten a sus clientes recibir transferencias instantáneas, pero no emitirlas”.

Este mismo comparador bancario informa en este listado de las entidades que permiten transferencias inmediatas y el coste que repercuten a los clientes, en el que hay grandes diferencias, ya que van desde las gratuitas hasta 6 euros en el Santander y 12 en Bankinter.

Abanca: 1,50 euros.

ActivoBank: 0,95 euros.

Banca March: desde 1 euro, dependiendo del tipo de cuenta.

Banco Mediolanum: gratis para clientes del programa A tu medida.

para clientes del programa A tu medida. Banco Pichincha: gratis.

Banco Sabadell: 0,95 euros.

Banco Santander: 6 euros.

Bankinter: 12 euros.

BBVA: 1,25 euros.

Caixa Ontinyent: 3, 5 o 6 euros, dependiendo de la cantidad. 10 euros en la oficina.

CaixaBank: 0,40% (mínimo 3,95 euros) + 1,99 euros.

Cajamar: gratis con la cuenta Wefferent.

con la cuenta Wefferent. Deutsche Bank: 3 euros.



EVO Banco: gratis.

Ibercaja: 0,34% (mínimo 3 euros)

Kutxabank: 3 euros.

N26: gratis para clientes premium y 1,99 para el resto.

para clientes premium y 1,99 para el resto. Openbank: 2 euros con cuenta nómina y 4 euros con la cuenta corriente.

Orange Bank: gratis.

Pibank: gratis.

Unicaja: 0,50% (mínimo 5 euros)



Bancos que no permiten transferencias inmediatas y que no tienen Bizum

En este listado anterior de bancos, por ejemplo, no está ING, que no permite las transferencias inmediatas a clientes de otra entidad a través de su web o aplicación. En su web se detalla que con la Cuenta Nómina ING, “todas las transferencias SEPA nacionales realizadas antes de las 13 horas llegan en el mismo día sin coste alguno, así como también las transferencias SEPA internacionales dentro de la UE hasta 50.000 € realizadas antes de las 10:30 horas”.

Además, hay que destacar que tres de los bancos que sí permiten transferencias inmediatas, no son compatibles con Bizum: Banco Pichincha o Pibank, que las ofrecen de forma gratuita, y ActivoBank, que solo repercute a sus clientes 95 céntimos.