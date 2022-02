Batet se salta a Ciudadanos en el debate de la reforma laboral en el Congreso

Es uno de los partidos clave para que el Gobierno pueda sacar adelante la reforma laboral, pero a la hora de hablar en el pleno del Congreso de los Diputados han visto como durante unos segundos parecía que no iban a exponer sus motivos por los que al final han decidido votar sí a un texto que llega rodeado de mucha polémica y sin el apoyo de los socios de Sánchez. En el turno en el que Inés Arrimada debía subir al estrado, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se ha saltado a Ciudadanos, reconociendo rápido el error entre la sonrisa de los diputados de la formación naranja.

El Congreso de los Diputados convalidará este jueves la reforma laboral pactada por el Gobierno y los agentes sociales con el apoyo de Cs, PDeCat, UPN, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y PRC, que suman junto al PSOE y Unidas Podemos una mayoría de 176 diputados. PDeCAT y UPN han sido los últimos partidos en dar su apoyo a una reforma que no se cambiará en el trámite parlamentario ni verá modificado su contenido a futuro. La mañana empezó con el no del PNV y un ERC que sigue sin salirse de la casilla del "no".

Durante su intervención Arrimadas ha puesto en valor este jueves que el apoyo de su grupo a la convalidación de la reforma laboral evita que Bildu y Esquerra hayan podido "meter las garras" en esta normativa. Durante su intervención en el Congreso, Arrimadas ha señalado que la reforma "no es una norma de Sánchez ni de Díaz ni del Gobierno (...) es de los agentes sociales" y que su apoyo ha hecho que partidos que habitualmente ganan "en el mercadeo" pierdan poder de negociación.

"Es la norma menos sanchista que se podía hacer", ha insistido Arrimadas, que se ha mostrado "más orgullosa que nunca" de estar al frente de un partido que actúa con responsabilidad y sensatez frente al "sectarismo". La reforma, ha destacado, va a dar "credibilidad y seguridad jurídica". "No nos gusta este Gobierno", ha añadido Arrimadas, pero "mientras esté vamos a hacer que haga el menos daño posible". "Gracias a ciudadanos triunfa la sensatez frente al sectarismo", ha concluido.