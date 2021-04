BBVA avanza que el déficit caerá del 11% al 5% aunque el Gobierno no haga nada

El Gobierno avanzará este viernes a Bruselas sus proyecciones de evolución del déficit público para el periodo 2022-2024, en las que las autoridades europeas esperan que España tome las medidas necesarias para devolver las cuentas públicas a una situación compatible con su sostenibilidad desde el déficit histórico del 10,97% en que han cerrado el ejercicio de 2020. El servicio de estudios de BBVA ha advertido este miércoles que la tarea será mucho menos titánica que la que tuvo que enfrentar el Gobierno de Mariano Rajoy a partir del año 2012, ya que más de la mitad de ese desequilibrio presupuestario se resolverá por sí solo en los próximos dos años sin necesidad de que el Gobierno ejecute ninguna medida de ajuste.

Las proyecciones realizadas por BBVA Research apuntan a que entre 2021 y 2022 el desequilibrio de las cuentas públicas se reabsorberá en gran medida por el efecto combinado de la retirada progresiva de las medidas discrecionales de estímulo a la economía aprobadas a lo largo de 2020 por el Ejecutivo en el marco del llamado 'escudo social' y por el efecto de la fuerte recuperación económica prevista para ese bienio.

Los analistas de la entidad financiera, entre los que milita la exjefa de previsiones de Nadia Calviño, Pilar Mas, esperan un crecimiento algo más moderado del previsto por el Gobierno, pero entienden que la mejora de los ingresos públicos que traerá consigo y la reducción de la carga asociada a los estabilizadores automáticos, como prestaciones públicas de desempleo y demás, permitirán una reducción inercial del déficit público desde el 11% actual, al 8,5% en 2021 y al 5% en 2022, sin necesidad de realizar ninguna medida adicional de ajuste.

¿Significa esto que España no tiene un problema con el déficit? Pues no. En primer lugar, porque ese 5% se sitúa aún más de 20.000 millones de euros por encima del nivel del 3% que Bruselas ha venido considerando como umbral para no establecer un esquema de vigilancia reforzada sobre los países. Y 20.000 millones de euros de gasto público es muchísimo dinero. Pero también porque el núcleo duro de ese déficit público, el llamado 'saldo primario' que mide el balance de las cuentas públicas excluida la carga de intereses de la deuda, no solo no se reducirá sino que se va a incrementar desde el 2,5% del PIB al 4,5% del PIB entre 2019 y 2021.

Asimismo, BBVA Research calcula que la deuda pública cerrará este año en el 120,1 % del PIB, lo que supondría superar el récord anotado en 2020, con el 120 % del PIB, según el observatorio fiscal de este servicio de estudios. Tras este pequeño repunte, BBVA Research espera que la deuda pública se reduzca hasta el 115,7 % del PIB en 2021 gracias a la recuperación económica y la persistencia de tipos de interés bajos.