El BCE avisa a Meloni que debe cumplir las reformas para recibir los fondos UE.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha instado al Gobierno italiano de extrema derecha Giorgia Meloni a no revertir las reformas estructurales adoptadas en el país durante los últimos años y a cumplir con las pactadas con Bruselas en el plan de recuperación. Durante su audiencia ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, la francesa ha optado por no pronunciarse sobre la "situación política" de Italia, algo que no hace "con respecto a ningún país", aunque sí ha señalado "dos cuestiones que son muy importantes".

En primer lugar, ha recordado que la capital italiana ha hecho "progresos significativos" a lo largo de los últimos años con respecto a la adopción de reformas estructurales para mejorar la competitividad de su economía y, en consecuencia, aumentar el crecimiento potencial de la misma. "Espero que esas medidas estructurales se mantengan durante un periodo largo de tiempo para que puedan probar su eficacia sobre la economía italiana", ha explicado la presidenta del BCE ante los eurodiputados.

En segundo lugar, Lagarde ha destacado que Italia es el mayor receptor de ayudas directas y préstamos del fondo europeo de recuperación, así como que el plan nacional de reformas e inversiones para absorber estos recursos (que fue pactado con la Comisión Europea por el anterior primer ministro, Mario Draghi) "contiene una serie de medidas y cambios que tienen que ocurrir". "Nuestra esperanza desde el punto de vista de la política monetaria es que esas medidas se cumplan para ayudar a la economía italiana", ha afirmado la directora del instituto emisor de la UE.

"Creo que es una gran oportunidad para demostrar que desde el punto de vista fiscal y estructural se puede ver una fuerte determinación para poner realmente a Italia en una situación económica mejorada para el futuro", según Lagarde. Más allá de estas consideraciones, la presidenta del BCE ha calificado de "muy oportuno" el hecho de que Italia tenga por primera vez una primera ministra al frente de su Gobierno, en referencia a Meloni, a quien ha deseado "lo mejor" en su tarea de llevar a la economía italiana a una senda de éxito".

La líder ultraderechista quiere modificar el plan de recuperación aprobado por la UE para captar los fondos asignados a Roma, una postura a la que la Comisión Europea ha respondido, por ahora, que sólo aceptará cambios si el Estado miembro interesado demuestra que no puede cumplir alguno de los compromisos adquiridos por causas "objetivas". Italia es el mayor beneficiario del fondo europeo de recuperación, con una asignación total que supera los 190.000 millones de euros (69.000 millones en ayudas directas y 122.600 millones en créditos).