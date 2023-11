El BCE critica el diseño de los impuestos que merman la rentabilidad de los bancos

El presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, instó este martes a prestar atención al diseño de los impuestos sobre los beneficios extraordinarios de la banca para evitar que vayan en detrimento de la rentabilidad de las entidades y de sus posibilidades de reforzar capital.

En su última comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara antes de dejar el cargo a final de año, Enria añadió que este tipo de impuestos no benefician al "atractivo" de los bancos europeos y su valoración en el mercado, lo que puede tener repercusiones a la hora de captar capital.

Preguntado por impuestos como el introducido en España a principios de este año o en Italia unos meses después, destacó que "es importante cómo se construyen" estas tasas puesto que "muchas gravan los ingresos por intereses y no los beneficios, de modo que no tienen en cuenta otros elementos que afectan a la rentabilidad", como el aumento de los costes de personal por la inflación o el incremento de las provisiones por los tipos más altos.

"Así que es importante que, si hay intervenciones en estas áreas, no sean en detrimento de la rentabilidad y el refuerzo del capital. Esto es lo que hemos planteado a los gobiernos y parlamentos que debaten esto", dijo el presidente del organismo que supervisa a los grandes bancos de la eurozona.

Enria señaló, además, de que, pese a que existe una "percepción de que los bancos están obteniendo beneficios extraordinarios", las entidades no están ganando más de lo que les cuesta el capital por lo que "el mercado aún percibe que no son suficientemente rentables", y en este sentido subrayó que los bancos europeos "no se benefician" de la percepción de que cuando obtengan beneficios "alguien intervendrá y se los llevará". "Me preocupa la cuestión de la valoración y atractivo de los bancos como inversiones", dijo Enria, quien puso como ejemplo el colapso de Sillicon Valley Bank en Estados Unidos en marzo pasado.

La entidad entró en pérdidas e intentó buscar una inyección de capital por parte de sus accionistas, pero debido al bajo precio de los títulos, estos habrían visto "enormemente diluida" su inversión por lo que rechazaron la inyección y el banco entró en bancarrota en 24 horas, explicó el italiano para ilustrar el impacto de una baja valoración de mercado en las posibilidades de reforzar capital.

Según datos del BCE, la rentabilidad sobre fondos propios (ROE) de la banca europea alcanzó el 10% en la primera mitad de 2023, un nivel "récord desde el inicio de la unión bancaria", pero "todavía por debajo del coste del capital", que sigue por encima del 13%.

En España, el acuerdo de investidura suscrito por PSOE y Sumar prevé revisar el impuesto a la banca con la intención de mantenerlo más allá de los dos años inicialmente previstos. Actualmente, éste grava a un tipo del 4,8% los ingresos por intereses y comisiones de los bancos en España que tuvieron más de 800 millones en ingresos por este concepto en 2019