El BCE apuesta por una regulación de las criptomonedas como juegos de azar

El Banco Central Europeo (BCE) da otra vuelta de tuerca a su mensaje de advertencia sobre los riesgos que conlleva la inversión en criptomonedas en plena tormenta en los mercados de este tipo de activos. Fabio Panetta, miembro de la junta ejecutiva del Banco Central Europeo (BCE), ha pedido que se regule la negociación con criptomonedas sin respaldo de forma similar a la que se emplea en el caso de los juegos de azar.

Lo ha hecho a través de un artículo de opinión que ha publicado este miércoles el británico 'Financial Times'. La característica principal de activos digitales como el bitcoin, ethereum o dogecoin es que no cuentan con el respaldo de un banco central, como sí sucederá con el proyecto de euro digital una vez que entre en circulación, de ahí que Panetta cite expresamente a aquellas que no tienen ese respaldo. Este último se emitiría de forma centralizada y puede intervenirse.

En su análisis, el italiano afirma que los activos criptográficos sin respaldo "no cumplen ninguna función social o económicamente útil", ya que rara vez se utilizan para pagos. Ha añadido, además, que no financian el consumo o la inversión, por lo que sostiene que, como forma de inversión, también carecen de valor intrínseco. Es por esto que ha descrito las criptomonedas como "activos especulativos" que "los inversores compran con el único objetivo de venderlos a un precio más alto".

Panetta compara la compra y venta de criptos con "apuestas"

En su artículo Panetta apunta además a que "son una apuesta disfrazada de activo de inversión". En este sentido, considera que, por su naturaleza de apuesta, no puede esperarse que desaparezcan solas, ya que la gente siempre ha apostado de muchas maneras diferentes y en la era digital, "es probable que las criptomonedas sin respaldo sigan siendo un vehículo para los juegos de azar", zanja.

Asimismo, advierte de que el coste para la sociedad de una criptoindustria no regulada es demasiado alto como para ignorarlo, mientras que los criptoactivos no regulados pueden utilizarse para la evasión fiscal, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la elusión de sanciones, además de suponer altos costes ambientales.

"La regulación debe reconocer la naturaleza especulativa de las criptomonedas sin respaldo y tratarlas como actividades de juego", defiende Panetta, para quien es necesario que los consumidores estén protegidos a través de principios similares a los recomendados por la Comisión Europea para los juegos de azar en línea y que sean gravadas de acuerdo con los costes que suponen para la sociedad.

Al mismo tiempo, el italiano advierte de que la regulación y los impuestos por sí solos no serán suficientes para abordar las deficiencias de las criptomonedas, por lo que considera necesario un activo de liquidación digital fiable y libre de riesgos, "que solo puede ser proporcionado por el dinero del banco central". "Es por eso que el BCE y los bancos centrales de todo el mundo están trabajando en monedas digitales de bancos centrales minoristas y mayoristas", apunta.