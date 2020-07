El BCE prolonga la recomendación de no repartir dividendos hasta enero 2021

El Banco Central Europeo (BCE) ha prolongado la recomendación a los bancos de no repartir dividendos y recomprar acciones propias hasta enero de 2021. El banco también pide a los bancos que sean "extremadamente moderados respecto a la remuneración variable" tras haber realizado un análisis de su situación ante la pandemia.

La entidad monetaria ha informado este martes de que los resultados de la prueba que muestra que los bancos europeos "pueden resistir el estrés inducido por la pandemia, pero si la situación empeora, se producirá una disminución del capital bancario". La entidad monetaria europea ha hecho hincapié en que les va a dar suficiente tiempo para que repongan sus colchones de capital y liquidez.

El presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, presenta hoy en una rueda de prensa virtual los resultados de un examen a la banca europea en la que han analizado sus dificultades ante la pandemia de la Covid-19. El BCE ha realizado esta prueba después de que la Autoridad Bancaria Europea (ABE) pospusiera la suya debido a la pandemia.

La recomendación de no distribuir dividendos es "temporal y excepcional" y tiene como objetivo "preservar la capacidad de los bancos de absorber pérdidas y apoyar la economía en este entorno de incertidumbre excepcional", añade el BCE. El análisis muestra que el nivel de capital en el sistema podría "caer significativamente si se produce un escenario severo". La incertidumbre también dificulta a los bancos prever exactamente sus posiciones de capital.

También el Banco de España

El Banco de España ha acordado extender a las entidades de crédito menos significativas que están bajo su supervisión directa las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE) de no pagar dividendos. En concreto, el Banco de España recomienda que hasta el 1 de enero de 2021, las entidades menos significativas no paguen dividendos ni asuman compromisos irrevocables de pagarlos en 2020.

Asimismo, recomienda que no realicen compras de acciones ni adopten otro tipo de medidas para remunerar en efectivo a sus accionistas. Las entidades menos significativas que no puedan cumplir con estas recomendaciones, por considerar que existen impedimentos legales para ello, deberán explicar esta situación al equipo del Banco de España que lleva su supervisión. Esta recomendación se aplicará a nivel de grupo consolidado, si se trata de un grupo consolidado de entidades menos significativas, o a nivel de entidad individual si la entidad no es parte de un grupo consolidado de entidades.