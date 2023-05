El BdE recortará su previsión de inflación en 2023 y elevará el PIB a cerca del 2%

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha avanzado este martes que la previsión de la inflación para 2023 que publicará el organismo en junio la situará "más cerca del 3%" que el 3,7% que auguró en marzo. Lo ha dicho este martes en una mesa redonda junto al economista jefe del Institute of International Finance, Robin Brooks, y la economista jefe para Asia Pacífico de Natixis, Alicia García, en el marco de la 38 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra entre el lunes y el miércoles en el Hotel W de Barcelona.

Asimismo, la previsión de la tasa de crecimiento de la economía española este año "estará en torno o por encima del 2%", frente al 1,6% de la última previsión por la dinámica de actividad que ha habido en el segundo trimestre. Gavilán ha subrayado que a partir de finales de este año y principios de 2024 "la inflación repuntará por un efecto mecánico" al eliminarse las medidas que se desplegaron durante la crisis energética para frenar la subida de precios. Por otro lado, ha pedido reformas estructurales, "que deben ser con un consenso amplío y vocación de permanencia", para solucionar la baja productividad persistente que tiene la economía española.

Rusia y China

Por su parte, la economista jefe para Asia Pacífico de Natixis, Alicia García, ha señalado que las sanciones a Rusia "no han sido nunca muy eficaces", pero ha asegurado que en China han tenido, en sus palabras, un efecto espejo por el cual han entendido que hay riesgo de sanciones o de un parcial aislamiento. Ha considerado que si la economía de China no crece esto afectará la economía mundial: "Si la maquina no acaba de arrancar lo vamos a ver de manera positiva en la inflación y negativa en el crecimiento", aunque ha señalado que no se debe olvidar el resto de Asia, donde hay una economía que está funcionando, en sus palabras.

El economista jefe del Institute of International Finance, Robin Brooks, ha afirmado que hay una "guerra económica" con Rusia, pero que a pesar de que algunos bancos no permiten hacer transferencia con Rusia, la gente busca otros que sí que lo permiten para seguir comprando en ese país. Por otro lado, para Brooks, el debate en la inflación es entre si la solución está en la demanda o en la oferta, y ha considerado que se tiene el foco "demasiado puesto en la demanda cuando en realidad en la oferta es más grande de lo que se aprecia".