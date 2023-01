Cheque de 200 euros: ¿se tendrá que declarar la ayuda que aprueba Hacienda?

El próximo 15 de febrero será el día en el que se podrá solicitar el nuevo cheque de 200 euros para comprar alimentos, impulsado desde seno del Gobierno de España para compensar la elevada tasa de inflación de los alimentos a la hora de hacer la compra en el supermercado. Sin embargo, es importante saber que, al igual que ocurre con aquellas personas a las que se les haya concedido el Ingreso Mínimo Vital, los beneficiarios de la ayuda de 200 euros deberán presentar la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio de 2023, con independencia de sus ingresos.

No obstante, cabe subrayar que el cheque de 200 euros es una renta exenta y la gran mayoría de perceptores no tendrán que incluirlo en su declaración de la Renta, aunque, como se ha mencionado anteriormente, sí tendrán que presentar el cobro de esta ayuda a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), con independencia de la cuantía de sus ingresos.

En cualquier caso, entre los requisitos generales para que la Hacienda Pública apruebe esta ayuda directa, en pago único, las personas físicas que hayan percibido ingresos íntegros inferiores a 27.000 euros anuales y tener un patrimonio inferior a 75.000 euros. Ahora bien, la vivienda habitual queda excluida del cómputo del patrimonio.

¿Está exenta de tributar la ayuda de 200 euros?

La respuesta a esta pregunta es un rotundo sí, quedará exenta de tributar en la próxima declaración de la Renta, esto es, la que pertenece al año de 2023 y que se celebrará entre abril y junio de 2024, aunque no habrá que devolverla a la Agencia Tributaria. Así se detalla en el apartado 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Reglamento y en las normas reguladoras de cada una de ellas. En resumen, si se es beneficiario del cheque de 200 euros, está exento de tributar la ayuda, aunque sí de presentar la declaración de la Renta.

Pensionistas y beneficiarios del IMV: fuera del cheque de 200 €

A pesar de que las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital son un colectivo vulnerable económicamente, no se les aceptará la concesión de la ayuda de 200 euros. Tampoco lo podrán pedir los pensionistas. La titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, explicó que en ambos casos se cuenta con un incremento de un 15%, para el IMV y las pensiones no contributivas, así como de un 8,5% para las contributivas. Así queda reflejado en el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre. No obstante, se espera que la ayuda de 200 euros pueda llegar a un total de 4,2 millones de ciudadanos.

La finalidad de este cheque, que se abonará mediante transferencia bancaria, es hacer frente a la elevada tasa de inflación que azota a los bolsillos de millones de personas en España y que lo ven reflejado a la hora de hacer la compra en el supermercado. Otra de las medidas anticrisis que se adoptó desde el Consejo de Ministros, tiene que ver la rebaja del IVA de los alimentos básicos, que pasará de tributar de un 4% a un 0% durante los próximos seis meses. Este grupo está formado por panes, harinas, huevos, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales.