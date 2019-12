Los beneficios industriales en China suben un 5,4% interanual en noviembre

Los beneficios de las principales empresas industriales chinas aumentaron un 5,4% interanual en noviembre debido al crecimiento de las ventas y de la producción industrial. Los datos publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) muestran que las ganancias en el undécimo mes de 2019 fueron de 593.900 millones de yuanes (84.625 millones de dólares, 76.347 millones de euros). Este aumento en noviembre supone un fuerte rebote frente a la caída del 9,9% interanual registrada en octubre.

Para la compilación de este indicador, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con ingresos anuales superiores a los 20 millones de yuanes (2,86 millones de dólares o 2,57 millones de euros). Sin embargo, la ONE centra su análisis en el acumulado en los primeros once meses del año, en el que la cifra de beneficios se situó en 5,61 billones de yuanes (80.183 millones de dólares o 72.153 millones de euros), una caída del 2,1 % interanual, pero una mejora de 0,8 puntos porcentuales respecto a la cifra del mes anterior.

De los 41 sectores encuestados para la elaboración de este acumulado desde enero a noviembre, 30 registraron un crecimiento en sus beneficios, como la minería de metales ferruginosos, otras actividades relacionadas con la minería o la elaboración de mobiliario.

Entre las once restantes, que ganaron menos que en los meses anteriores, destacan las pérdidas de la industria del laminado de metales ferruginosos, de las plantas de manufactura de fibras químicas o de la fabricación de automóviles. El estadístico de la ONE Zhu Hong destacó que las empresas que mejor desempeño tuvieron en este período fueron las dedicadas a la manufactura alimentaria y la industria del papel.