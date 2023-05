Biden se reunirá con los legisladores este martes para pactar sobre el techo de deuda

Cuenta atrás para que el presidente de los Estados Unidos tome una decisión respecto del alza o suspensión del límite de deuda. El 1 de junio se acerca y ha sido fijada como la fecha límite para que el demócrata Joe Biden tome acción. Este domingo el representante ha asegurado que espera reunirse con los líderes del Congreso este martes para conversar sobre el plan que busca elevar el límite de deuda del país.

Según ha recogido Bloomberg, el presidente Biden comentó a medios en Delaware que seguía siendo optimista y que espera conseguir un acuerdo con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy y todos los integrantes, con el fin de evitar un incumplimiento catastrófico de pagos. “Sigo siendo optimista porque soy un optimista congénito”, dijo Biden.

Además, comentó que creía que había un deseo de ambas partes de llegar a un acuerdo y que cree que serán "capaces de hacerlo". La junta estaba prevista para realizarse el viernes 12 de mayo; pero se tomó la decisión de posponerla para este martes 16. La presión sobre el demócrata sigue aumentando, y no solo por parte de la Cámara de Representantes, si no que de diversos sectores. Frente a las críticas, Biden sentenció que “el impago no es una opción. Lo he repetido una y otra vez. Estados Unidos no es una nación morosa”.

A pesar de ello, hace algunos días ya se había reunido con el presidente de la Cámara de Representantes y con otros líderes del Congreso en el Despacho Oval de la Casa Blanca; sin embargo, fue una reunión sin éxito alguno para conseguir un desbloqueo a la ampliación del techo de la deuda: "No he visto ningún nuevo movimiento", comento McCarthy tras salir de la junta.

Biden ya había recibido un toque de la secretaria del Tesoro Estadounidense, Janet Yellen, quien dijo que no podrán seguir cumpliendo con todas la obligaciones del Gobierno a principios de junio, "y posiblemente tan pronto como el 1 de junio, si el Congreso no eleva o suspende el límite de deuda antes de esa fecha", advirtió. La alerta roja enviada por el Tesoro indica que "hay que actuar lo antes posible", porque de lo contrario podría generar efectos adversos para todos los ciudadanos.

"Hemos aprendido de los pasados 'impasses' de límites de deuda que esperar hasta el último minuto para suspender o aumentar el límite de la deuda puede causar un daño grave a las empresas y la confianza del consumidor, aumentar los costes de endeudamiento a corto plazo para los contribuyentes y afectar negativamente la calificación crediticia de los Estados Unidos", señala Yellen.