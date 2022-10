Bildu y ERC condicionan los PGE al tope de hipotecas y a limitar más el alquiler

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) recibieron luz verde en el Consejo de Ministros una semana antes de lo que espera el grupo parlamentario de Unidas Podemos, que lo fechaban para mediados de mes. Tras una semana, las negociaciones entre los principales socios del Gobierno (ERC, Bildu y PNV) ya han comenzado y, por ende, el cruce de mensajes entre las formaciones. Así, fuentes de EH Bildu han propuesto al Ejecutivo "topar la subida de las hipotecas y prorrogar el límite a los alquileres" como algunas de sus condiciones para apoyar los Presupuestos. Unas medidas que van en consonancia con lo que también exigen desde Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

"Las negociaciones acaban de comenzar", comentan fuentes de la formación de izquierda abertzale. La predisposición del partido que lidera Arnaldo Otegi es buena -mucho mejor que la de ERC- y reconocen al Gobierno el valor de sus medidas sociales para combatir la escalada de precios. No obstante, piden un esfuerzo más al Ejecutivo en plenas negociaciones de los Presupuestos: limitar la subida de las hipotecas variables a un máximo del 0,5%, y que dicha medida se extienda hasta diciembre de 2023. También, piden una prórroga extraordinaria, al menos hasta el 31 diciembre de 2023, para los contratos de alquiler que venzan durante ese periodo de tiempo.

En los últimos días, el sector bancario ha propuesto congelar las cuotas de las hipotecas durante un año para amortiguar la subida de los tipos de interés. Esta es la solución que da la gran banca a la crisis de precios y que baraja presentar al Ministerio de Asuntos Económicos, que ha convocado a las entidades a buscar fórmulas de apoyo a los deudores hipotecarios que más dificultades están atravesando.

Fuentes de ERC confirman a este periódico que si el Gobierno piensa que las cuentas públicas saldrán adelante "están equivocados". El diputado de ERC dejó claro el pasado miércoles desde la tribuna uno de los grandes escollos de los PGE. "Un apunte sobre los Presupuestos (...) Ustedes se comprometieron a aprobar una ley de vivienda que topara alquileres y realmente frenara los abusos de los grandes tenedores, ¿dónde está?, ¿dónde está señores de Unidas Podemos? La mayor palanca para hacer esto son los PGE".

Las mismas fuentes de ERC comentan que su ley de vivienda se encuentra recurrida en el Tribunal Constitucional. "En nuestra ley catalana cuando, por ejemplo, a alguien lo echan del trabajo y vive de alquiler, el propietario tiene que rebajarle la cuota a pagar". Remarcan que la ley estatal no es la catalana, aunque luchan para que esta integre aquello que no se puede aplicar hoy en Cataluña. "Al final, cuando a uno le quitan la autogestión, pasan estas cosas. Hay mucho tema competencial en la vivienda, aunque este no es el principal escollo", sentencian.

No obstante, su relación con el Ejecutivo es más compleja que la de Bildu. "El PSOE nos transmite desconfianza. Los grandes pactos de la legislatura los está incumpliendo, como la tímida reforma laboral, la ley de vivienda, la ley mordaza... la pelota está en el tejado del PSOE. Ellos sabrán qué hacen".

Aunque los números para aprobar los PGE todavía no son una preocupación para el Ejecutivo, ya que antes tienen que enfrentarse a las enmiendas a la totalidad y al articulado (además de las del Senado), la 'vía vasca' todavía sobrevuela por el Congreso. Así, hace unos meses -en pleno escándalo por el caso de espionaje Pegasus a líderes catalanes- el Gobierno sacó adelante un primer decreto anticrisis que fue 'clave' para hacer frente a la tensión social que se vivía en algunos sectores del país. Aunque este tuvo el rechazo de ERC, logró el sí de Bildu... y también la mayoría absoluta gracias a los otros síes del PSOE, Podemos, PNV, PDeCAT, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias, PRC y BNG. Lo que abre una fina rendija dentro del Gobierno para creer que no son presos del nacionalismo catalán.

Todavía quedan varias semanas de discusiones entre las diversas formaciones. La próxima, habrá un desfile por el Congreso de secretarios de Estado, que comparecerán en las diversas comisiones que están convocadas. No solo ellos, también llegarán a la Cámara Baja importantes autoridades del Estado. Así, el lunes, asiste el gobernador del Banco de España; el martes la presidenta de la Airef; el miércoles los responsables de las presidencias del SEPI, del FROB y del ICO y el jueves cierran las comparecencias económicas los presidentes y consejeros delegados de diversas compañías públicas.