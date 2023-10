Blanca Suárez cumple 35 años: el dinero que ha ahorrado y sus dos casas en Madrid

Hace ya 16 años que una joven Blanca Suárez diera el salto a la fama interpretando a Julia Medina en 'El Internado'. Desde entonces ha cosechado multitud de éxitos trabajando a las órdenes de grandes directores como Pedro Almodóvar en 'La Piel que habito' y 'Los amantes pasajeros, o con Álex de la Iglesia, en 'Mi Gran noche', junto a Raphael. También en series como 'Las chicas del cable'. A los 35 años se acaba de estrenar 'Me he hecho viral', película en la que es protagonista.

Blanca Suárez tiene casi 5 millones de seguidores en Instagram y es imagen de numerosas marcas de prestigio. La combinación perfecta para monetizar en redes sociales por sus publicaciones y conseguir suculentos contratos publicitarios Ha desarrollado como pocas actrices su faceta estilística y fotogénica hasta ser portada de las revistas más importantes.

La madrileña alcanzó su gran primer acuerdo en 2013 con Intimissimi, que después se alargó en el tiempo. Poco después firmó con Tous. En 2016 realizó su primera (de muchas) campaña con Women'secret. Además, ha protagonizado varias campañas de El Corte Inglés. La última, en otoño de 2022, donde lucía prendas de marcas como Woman, Tintoretto, Woman Fiesta y Mirto, junto con accesorios y calzado de Latouche, Joyería El Corte Inglés, Vidal &Vidal y Lauren Ralph Lauren.

El dinero que tiene Blanca Suárez en el banco

La actriz siempre ha llevado en secreto todo lo relacionado con la parte económica de sus contratos. Le ha ido bien en todos los ámbitos y esto le ha permitido ahorrar. Recientemente ha visitado tanto a Pablo Motos en El Hormiguero como a David Broncano en La Resistencia con motivo de su nueva película.

Blanca Suárez no escapó de las típicas preguntas de Broncano y, aunque no dio cifras exactas, si dio a entender con el buen estado de salud de su cuenta bancaria: "De dinero en el banco voy bien, tengo magníficos ahorros. Estoy a punto de cancelar la hipoteca", comentó la actriz.

Grison le preguntó en tono bromista: "¿Tienes la hipoteca a plazo fijo o variable? Y Blanca Suárez contestó con sinceridad: "La puse a fijo y fue un acierto, la verdad, porque ahora mismo te pega unas hostias monumentales".

Las dos casas de blanca Suárez en Madrid

Esta hipoteca a la que se refiere la actriz es la cada donde vive, en La Milla de Oro de Madrid. Está afincada desde 2016 en el barrio de Salamanca, uno de los más caros de la capital y de toda España. Compró su piso, mientras mantenía una relación con el también actor Joel Bosqued. Una vivienda de más de 200 metros cuadrados dividida en tres plantas y una gran terraza con piscina. El precio rondó entonces los 800.000 euros. Siete años después, su valor supera el millón de euros.

Además, Blanca Suárez tiene otro piso, que cuenta con 97 metros cuadrados, dos habitaciones, dos baños y estilo diáfano con columnas de hormigón, y una hermosa cocina, con isla, integrada en el salón. Está situado muy cercano a la Plaza de Toros de Las Ventas, concretamente, en Manuel Becerra.

Aitana se lo alquiló en 2018 cuando se mudó desde Barcelona hasta la capital de España por unos 1.300 euros al mes. De hecho, se rumoreó que iba a comprar el piso por 450.000 euros, algo que ella misma desmintió en redes sociales: "Me acabo de enterar de que me he comprado una casa oye". La compra nunca se realizó y la cantante se fue a vivir en 2022 a Dehesa de la Villa. Meses antes, Blanca Suárez ya había vuelto a poner en alquiler su piso por 1.550 euros al mes.