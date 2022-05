La bonificación evita récords de precios en carburantes pero con ella es más caro

La gasolina y el gasóleo han subido de nuevo en la última semana hasta sus niveles más altos desde marzo, a pesar de que sigue en vigor el descuento de 20 céntimos por litro exigido por el Gobierno, lo que ha evitado que ambos carburantes marquen máximos en su precio final aunque marcan precios históricos sin el subsidio. El retraso en las devoluciones de los 15 céntimos del tramo estatal a las estaciones de servicio está obligándoles a elevar precios para no vender a pérdidas, según denuncian las patronales.

Según los datos difundidos este jueves por el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), que recoge el precio medio registrado en más de 11.400 estaciones de servicio españolas entre el 3 y el 9 de mayo, la gasolina se vende en España -una vez aplicado el descuento- a una media de 1,678 euros el litro, mientras que el gasóleo lo hace a 1,711 euros.

Sin embargo, si se excluye el descuento aprobado hace unas semanas por el Gobierno en el marco del plan nacional de respuesta ante las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, tanto la gasolina, con un precio de 1,878 euros el litro, como el gasóleo, que alcanza los 1,911 euros, marcarían récords. Con estos precios, el coste del gasóleo, que vuelve a superar por sexta semana consecutiva al de la gasolina, sube un 2,3 % respecto a la semana anterior, mientras que la gasolina es un 2,5 % más cara.

SOS de las estaciones de servicio

La Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (AEVECAR) y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) denuncian que la mayoría de las empresas aún no han cobrado la devolución de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. "Entendemos que la Administración desconoce cuál es el verdadero alcance de la medida, cuyo fondo compartimos por ser beneficiosa para los consumidores, pero que está resultando muy perjudicial para las gasolineras por su mal diseño y peor ejecución", apuntan.

En un comunicado, ambas patronales sostienen que más de la mitad de las estaciones de servicio españolas "todavía no han cobrado las cantidades que han tenido que adelantar en el mes de abril para atender la decisión de la Administración de bonificar con 20 céntimos el precio del litro de combustible".

De momento, denuncian, no hay respuesta por parte del Ministerio de Hacienda sobre cuándo se van a poder cobrar las cantidades adelantadas por los empresarios del sector, lo que está causando graves perjuicios a las empresas, con especial incidencia en las pequeñas. "Están abocadas al cierre si no cobran de forma inminente", indican las patronales, que critican la falta de sensibilidad de la Administración, que no ha sido capaz de dar ninguna respuesta escrita a las solicitudes del sector.

"La falta de desarrollo del Real Decreto-ley 6/2022 provoca que en cada comunidad autónoma se actúe de manera diferente, que las facturas de cada repostaje puede que no se ajusten a los requerimientos de Hacienda en cuanto a la aplicación de los impuestos y pueda haber sanciones a posteriori, que se estén exigiendo albaranes de venta en algunas regiones para pagar los anticipos y que, en definitiva, se haya creado una situación que puede definirse como de asfixia económica, caos administrativo e inseguridad jurídica", señala la misiva de SOS del sector.