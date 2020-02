Booking, eDreams... las reservas de viajes se desploman por el miedo al coronavirus

Incertidumbre, alarmismo y miedo. Una mezcla de sentimientos se ha apoderado de los turistas que tenían planeado viajar en los próximos días. Los temores no solo a un contagio de coronavirus, sino a la posibilidad de quedarse aislados en un país, una ciudad o un hotel –como de hecho ya ha sucedido en Tenerife– y todas las dudas que rodean la epidemia han provocado una oleada de cancelaciones de viajes. Así lo han constatado grandes operadores de la venta online como Booking o eDreams, que pronostican un desplome de las reservas de más del 10%.

eDreams ya ha admitido que tras la expansión del brote del virus a Italia ha registrado una caída de reservas de hasta el 12%. En un comunicado, el consejero delegado de la compañía, Dana Dunne, advierte de que el golpe del coronavirus ha provocado una desaceleración en la industria y las reservas "han caído en todos los destinos, pero especialmente en Asia y, más recientemente, en Italia".

Booking, la mayor agencia online del mundo (gestiona 2,3 millones de reservas al día), también reconoce haber experimentado un "impacto significativo" en su negocio en el primer trimestre y ya prevé una sangría de reservas de entre el 10% y el 15%. En paralelo, pronostica que las noches reservadas descenderán un 10% y en consecuencia de estas mermas los ingresos pueden caer entre un 5% y un 10% entre los meses de enero y marzo.

Ambas compañías presentaron ayer resultados y coincidieron en que las perspectivas tanto para el trimestre en curso como para el próximo son inciertas y todo dependerá de cómo evolucione la crisis del Covid-19. El CEO de Booking Holdings, Glenn Fogel, adelantó que ante este escenario de incertidumbre "gestionaremos el negocio adecuadamente para mejorar el valor a largo plazo para nuestros accionistas". Esto es, explorar todas las opciones para reducir costes.

En esta misma línea, Expedia ya está recortando su fuerza laboral ante la propagación del coronavirus que ha paralizado la industria de viajes y planea nada menos que 3.000 despidos a nivel mundial, empezando por Singapur y Hong Kong. Si bien lo cierto es que, tal y como explicó su presidente Barry Diller, el desempeño de la empresa ya se veía afectado en los últimos años por una competencia cada vez más intensiva, el Covid-19 ha venido a darle la puntilla.

Por su parte, Trivago ya ha advertido en las últimas semanas de que el brote de coronavirus de Wuhan tendrá un impacto negativo en su volumen de negocio en 2020. Si el virus no remite pronto –avisó por escrito la empresa en una carta a los accionistas el pasado 11 de febrero– va a suponer un "viento de frente muy significativo para los primeros dos trimestres". Por el momento, la compañía no ha cuantificado la disminución en las reservas, pero ya ha avisado de que llega en un mal momento de competencia creciente, anunciantes en barrena y problemas en su relación con Google por el posicionamiento.

Reubicación de clientes a nuevos destinos

Pero no solo las agencias 'online'. Veteranos del negocio como Viajes El Corte Inglés también están sufriendo las consecuencias de la propagación del virus por el mundo. Fuentes de la operadora confirman a La Información que se están produciendo cancelaciones, si bien prefieren no aportar más datos por el momento. Lo que sí matizan es que las cancelaciones que se están produciendo son con solicitud de nuevo destino, es decir, que los clientes no están dando de baja su viaje sino reorientándolo hacia lugares que consideran más seguros.

Desde la filial de El Corte Inglés explican que los equipos de contrataciones están centrando todos sus esfuerzos y "trabajando mucho" estos días para asesorar a los clientes sobre las posibles zonas de riesgo, como pueden ser los países asiáticos o aquí en la Unión Europea destinos de Italia en estos momentos. "Estamos muy pendientes de las indicaciones del Ministerio de Sanidad y de las actualizaciones de información que van publicando", indican.

Añaden que, sobre todo, están focalizados en los proveedores para conseguir salvar los costes de cancelación de las reservas. Desde la agencia recuerdan que una parte importante de su negocio se centra en los viajes de empresas y es sobre todo en ese área donde "se está intentando reubicar los destinos". No en vano, muchas compañías, sobre todo las que desarrollan una gran actividad internacional, ya han puesto en marcha planes de contingencia con medidas estrictas para evitar la propagación y los efectos económicos del coronavirus, entre ellas restringir o prohibir los viajes de trabajo de sus empleados.

Flexibilidad en las cancelaciones

Booking y Expedia ya han flexibilizado sus políticas de cancelación para las reservas realizadas desde webs de países asiáticos como China, Hong Kong y Macao a cualquier destino internacional, así como las efectuadas desde cualquier lugar del mundo en establecimientos de estos territorios. En el caso de Expedia está cancelando automáticamente las reservas y reembolsando el importe completo a todos los huéspedes que lo soliciten para entradas hasta mañana, 29 de febrero.

Ayer mismo la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) Gloria Guevara, pidió a las autoridades de todo el mundo que no tomen medidas desproporcionadas en un intento de controlar el Covid-19. "Los gobiernos y los que tienen autoridad no deben tratar de ahogar los viajes y el comercio en este momento", advirtió. A su juicio, "cerrar fronteras, imponer prohibiciones de viaje y aplicar políticas extremas no son la respuesta para detener la propagación del coronavirus".