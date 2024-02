Consejos al revisar el borrador de la declaración de la Renta

Cuando se inicia una nueva campaña de la Renta, llega el momento de sacar el borrador para comprobar que todos los datos aportados por la Agencia Tributaria son correctos. Para evitar cualquier error, es necesario seguir una serie de recomendaciones básicas, que pasan en primer lugar por conocer si existe la obligación de hacer o no la declaración de la Renta.

Dado el caso de que, tras hacer las comprobaciones pertinentes, puedas asegurarte de que debes presentarla, lo primero que deberás hacer será comprobar todos tus datos personales, y dado el caso de que haya habido cambios en el último año, tales como el estado civil, el nacimiento de hijos o un cambio de domicilio, deberás comunicarlo, teniendo en cuenta que en algunos casos podrás acceder a deducciones interesantes.

Por otro lado, deberás comprobar la reducción de la cuenta para rentas bajas y ser consciente de que los ingresos por paternidad o maternidad no tributan. Asegúrate de que en el borrador está todo bien indicado y que este tipo de prestaciones no aparecen en el apartado de rendimientos del trabajo, sino que podrán aparecer en el apartado de rentas exentas o directamente no figurar.

Relacionado con el punto anterior, se debe consultar por la deducción por maternidad, que se corresponde con la ayuda para madres trabajadoras, tanto autónomas como trabajadoras por cuenta propia y que se pueden percibir en forma de una deducción anual del IRPF hasta que el niño cumpla tres años. También se puede tener derecho a deducciones familiares por familia numerosa o monoparental con 2 hijos y sin derecho a percibir anualidades, ascendientes o descendientes con discapacidad, así como la deducción por tener a algún miembro de la familia residiendo en otro Estado del Espacio Económico Europeo o país miembro de la UE.

Otras comprobaciones a realizar en el borrador de la declaración de la Renta

Más allá de todos estos aspectos relacionados con las circunstancias familiares, se debe hacer una comprobación de la información de los inmuebles y sus respectivas referencias catastrales, además de que deben estar incluidas las aportaciones a planes de pensiones.

Por otro lado, deben aparecer las diferentes deducciones derivadas de la inversión en empresas de nueva creación (30% con límite de 60.000 euros), por alquileres de la vivienda habitual (en contratos anteriores al 1 de enero de 2015) o las derivadas de haber obtenido rentas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Además de todo lo anterior, si te tocó la lotería, en tu declaración deberá aparecer el gravamen del 20% que se aplica para premios superiores a 40.000 euros, mientras que lo que están por debajo de esta cifra no están sujetos a retención y pueden disfrutar íntegramente del importe ganado.

Finalmente, recuerda que, si la situación civil del contribuyente ha cambiado o tiene hijos, debe aparecer reflejado en la declaración de la Renta, ya que en el caso de que la Agencia Tributaria no incluya estos cambios, se podrían estar perdiendo beneficios fiscales.