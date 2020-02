Gana dos veces el Euromillones en un año tras comprar el boleto en la misma tienda

Las probabilidades de ganar el Euromillones son ínfimas. Pero dar con la combinación ganadora en dos ocasiones, es prácticamente imposible. O mejor dicho, era. Esta es la suerte que tuvo un francés que, tras comprar el boleto en el mismo lugar en dos ocasiones, le tocó esas dos veces.

Fue en mayo cuando se embolsó un millón de euros tras tener una de las combinaciones que salieron en el Euromillones. Una cantidad a la que, poco más de un año más tarde, sumó otro boleto premiado. Se trata de "un evento sin precedentes" y que nunca antes habían ocurrido en el país galo. Es decir, sí había jugadores que antes habían ganado el bote dos veces, pero no en tan poco tiempo.

Los dos boletos fueron validados en el mismo lugar. "Me sorprendió que la suerte me golpease dos veces, pero me estoy haciendo ya a la idea", confesó el hombre agraciado con el bote.

Normalmente, en lugares como Francia o Reino Unido, los ganadores del Euromillones son anunciados a bombo y platillo. Se hacen, de un modo u otro, famoso. En esta ocasión, el ganador, desea permanecer en el anonimato.

Cabe destacar, además, que pese a haber batido el récord de dos Euromillones en poco más de un año, no es el récord de ganancias, que lo ostenta otro francés que se embolsó 61 millones de euros en febrero de 2006.