Por qué puedes ganar un Euromillones histórico sin acertar todos los números

Este viernes se pone en juego un bote histórico del Euromillones. Un solo acertante podría llevarse 230 millones de euros, cifra nunca alcanzada en España ni Europa. Pero la particularidad de este bote máximo reside en que, si en el sorteo del próximo 8 de julio no hubiera acertantes de primera categoría, la cifra del bote se mantendría en juego durante cuatro sorteos consecutivos.

Si en el quinto sorteo no hubiera acertantes de primera categoría, se repartiría el bote entre los acertantes de la siguiente categoría inferior que tenga ganadores.

Durante sus casi veinte años de historia, España ha sido, junto a Francia, uno de los países más afortunados en EuroMillones: en 109 ocasiones el bote ha tocado en nuestro país. Hasta la fecha, el mayor premio de EuroMillones repartido en España se dio el 6 de octubre de 2017, entonces un acertante de Las Palmas de Gran Canaria ganó 190 millones de euros.

Último gran premio

El último gran premio de EuroMillones en nuestro país se repartió el pasado 18 de marzo, en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, donde un acertante ganó un premio de más de 26,8 millones de euros.

En el sorteo de Euromillones del pasado martes 5 de julio no hubo acertantes de la primera categoría, pero la suerte no le ha dado la espalda del todo a los españoles y hay un boleto acertante de tercera categoría (5 + 0) que ha sido validado en Olite (Navarra). Los números de la combinación ganadora fueron 7 - 25 - 48 - 45 - 10 y las estrellas el 3 y el 6. El Millón, con la combinación DTK93053 fue validado en la Administración de Loterías nº 14 de Lugo, situada en el Centro Comercial As Termas. Avda. Infanta Elena, 93 local B-13.