Las diez personas que no saben que son ricas por no reclamar el Euromillones

Hace escasos días, el sorteo del Euromillones repartió uno de los botes más altos de su historia con, nada menos, que 190 millones de euros. Cayó, después de semanas sin un acertante de primera categoría, íntegro en Reino Unido a una única persona. Durante los primeros días, no se supo nada del afortunado, hasta que finalmente reclamó su jugoso premio.

La mayoría de agraciados suele reclamar sus victorias durante la primera semana. Lo sorprendente es que algunos no acuden a por su premio nunca, porque no verifican que su boleto es el ganador. En otras palabras, no saben que son ricos.

En Reino Unido, hay, según ha publicado Mirror, una decena de millonarios que desconocen lo abultada que podría ser su cuenta. De esos, hasta cuatro corresponden al sorteo del 19 de julio, con euromillones premiados en Londres, Northampton y Newcastle-under-Lyme.

Mira también Gana la lotería dos veces en cinco meses y sigue haciendo turnos de 11 horas

El tiempo límite para reclamar su premio es de 180 días. Quizás, lo que algunos desconozcan es que se pueden exigir las ganancias si, incluso, has perdido el boleto premiado. Eso sí, siempre y cuando se comunique con la Lotería Nacional dentro de los 30 días y pase los controles de seguridad necesarios para verificar lo ganado.

El Mirror muestra hasta la lista de los acertantes que no han reclamado su premio y la fecha en la que expira.

Fecha límite: 15/10/2019 - Distrito de Horsham - Paga mensual de 10.000 libras durante un año.

Fecha límite: 27/10/2019 - North Somerset - Ganador de un millón en el Euromillones.

Fecha límite: 13/11/2019 - London Borough of Sutton - Ganador de un millón en el Euromillones.

Fecha límite: 11/12/2019 - London Borough of Bexley - Ganador de un millón en el Euromillones.

Fecha límite: 18/12/2019 - East Lothian - Ganador de un millón en el Euromillones.

Fecha límite: 25/12/2019 - Borough of Tameside - Ganador de un millón en el Euromillones.

Fecha límite: 01/09/2020 - South Somerset - Ganador de medio millón en la Lotería.

Fecha límite: 15/01/2020 - London Borough of Harrow - Ganador de un millón en el Euromillones.

Fecha límite: 15/01/2020 - London Borough of Southwark - Ganador de un millón en el Euromillones.

Fecha límite: 15/01/2020 - Newcastle-under-Lyme - Ganador de un millón en el Euromillones.

Fecha límite: 15/01/2020 - Northampton - Ganador de un millón en el Euromillones.

Fecha límite: 05/02/2020 - Bristol - Ganador de alrededor de 80.000 euros en el Euromillones.

Fecha límite: 12/02/2020 - Birmingham - Ganador de medio millón en la Lotería.

Fecha límite: 01/03/2020 - Lectura - Ganador de un millón en el Euromillones.

Mira también Un ganador de la lotería pierde un millón por no reclamar a tiempo el premio

Qué pasa con el dinero que no se reclama

En el Reino Unido, el dinero de los juegos de Lotería Nacional que no se reclaman van destinados a organizaciones sociales y caritativas.

Desde 1994, ya se han acumulado más de 37.000 millones que no han sido exigidos por nadie.