El Brexit dispara un 60% los permisos de residencia para británicos en España

Un informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, revela que las autorizaciones de residencia en España concedidas a ciudadanos británicos se dispararon un 60% en 2019, en plena vorágine del proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea, que se espera que culmine el próximo 1 de enero de 2021. En concreto, el año pasado se concedieron 40.435 permisos, frente a los 25.274 registrados en el ejercicio anterior. Una fuga masiva de británicos hacia nuestro país que supone el mayor incremento de la serie histórica, tanto en términos porcentuales como absolutos, y que devuelve el flujo de certificados a niveles del año 2011.

El Observatorio Permanente de la Inmigración, que recopila los ficheros del Registro Central de Extranjeros que gestiona la Dirección General de la Policía, muestra que en 2019 el flujo de autorizaciones de residencia concedidas a extranjeros se situó en 695.725, un 14,5% más que el año anterior y el máximo de los últimos cinco años. Aquí se tiene en cuenta tanto la expedición de certificados de registro y tarjetas de familiar a ciudadanos de la Unión Europea como de autorizaciones de residencia a extranjeros del denominado Régimen General, que se aplica a los nacionales de terceros países a quienes se expide una tarjeta de residencia.

En este informe, llama la atención el repunte de insólito del 60% que experimentó la expedición de certificados a británicos. En un año marcado por las idas y venidas en torno al proceso del Brexit, se autorizaron más de 40.400 permisos de residencia en España a ciudadanos procedentes del Reino Unido (siempre teniendo en cuenta que, en algunas circunstancias, a un extranjero se le puede conceder más de una autorización de residencia en un año, por lo que esta estadística ofrece información sobre el número de autorizaciones concedidas y no sobre la cantidad de extranjeros). Para encontrar una cifra similar hay que remontarse al año 2011, cuando se concedieron 41.000 autorizaciones, en un momento en que la cifra general de permisos concedidos a extranjeros de todo el mundo superaba el millón.

Fuera de la UE, otro repunte que llama poderosamente la atención es el de autorizaciones concedidas a ciudadanos venezolanos, que se dispararon un 180% en 2019, hasta totalizar los 60.694 permisos. Aquí tiene mucho que ver el auge del colectivo de ciudadanos de Venezuela que obtuvieron sus autorizaciones de residencia temporal por razones de protección internacional. Aunque en esta estadística no se incluyen solicitudes de asilo, a la mayoría de los solicitantes del país latinoamericano se les acaban concediendo permisos de residencia por razones humanitarias, dando acogida de este modo a la avalancha de ciudadanos venezolanos que huyen de la profunda crisis que atraviesa su país.

A Venezuela solo le supera Marruecos en el listado de flujos de autorizaciones concedidas a extranjeros en 2019, con un total de 102.276 (casi el 15% del conjunto de los permisos concedidos), tras un alza interanual del 9%. En el tercer puesto se encuentra Rumanía, con 47.889, registrando en este caso un retroceso del 2,3% respecto a 2018. Tras la cuarta posición de Reino Unido, aparecen países como la vecina Italia (38.897 autorizaciones, con un incremento del 16%), Colombia (27.638 permisos, el 16,3% más que el año anterior) o China, con 20.228 tras caer un 5,6%.

El flujo de autorizaciones de residencia concedidas a extranjeros se distribuye de manera desigual en el mapa, con Cataluña y la Comunidad de Madrid acaparando el 42% del total de las expediciones de permisos, 161.570 y 130.619, respectivamente. Tras ellas se coloca Andalucía, con 107.098 autorizaciones, y la Comunidad Valenciana, con 79.371. En base a los datos del Registro Central de Extranjeros que gestiona la Dirección General de la Policía y que recopila este Observatorio Permanente de la Inmigración, estas cuatro comunidades autónomas acaparan casi el 70% del total de permisos concedidos a lo largo del ejercicio 2019. Todas las regiones, a excepción de la ciudad autónoma de Ceuta, se anotaron incrementos respecto a 2018.

La capital o la costa

Respecto a la distribución por provincia de residencia de los colectivos de extranjeros, es también desigual. Por ejemplo, entre las nacionalidades más frecuentes en la obtención de autorizaciones, la provincia de residencia más frecuente es Madrid o Barcelona. Salvo una excepción, Huelva, donde el colectivo marroquí es el más representativo debido, principalmente, a las autorizaciones de residencia y trabajo en labores de temporada y campañas agrícolas. En Alicante, por su parte, es donde los asentamientos de los colectivos británico y ruso son mayoritarios. Estas dos últimas nacionalidades también apuestan por otras provincias costeras como Málaga o Barcelona, mientras generalmente los lationamericanos y los chinos apuestan por la capital.

En el Régimen de Libre Circulación de la UE, donde se autorizaron 304.181 certificados, el 65% fueron expedidos a ciudadanos de la UE y el 35% a tarjetas de familiares. Entre los primeros, el 19,4% son de carácter permanente y del resto, casi la mitad se corresponden con trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Le siguen los certificados de residencia no lucrativa (26,4%) y los de estudiante (7%). Los italianos concentran el mayor número de concesiones de certificados de registro con motivo de trabajo y de estudios, y el segundo lugar en el caso de motivos familiares y de residencia no lucrativa. El colectivo británico, por su parte, acumula el 42,3% de los certificados por residencia no lucrativa.

Y respecto al Régimen General, donde el total de autorizaciones alcanzó en 2019 las 391.544 (la mayoría de carácter temporal), el 38% se corresponden a trabajo, el 18% a reagrupación familiar, el 15% a razones humanitarias, el 14% a residencia no lucrativa y otro 14% a arraigo. Aquí también se incluyen las autorizaciones reguladas por la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que suponen 25.243, así como las concedidas por razones de interés económico (14.203), de las que el 33% se otorgan a profesionales altamente cualificados, el 19% a inversores, el 15% a formación o investigación, el 14% a traslado intra-empresarial o el 11% a búsqueda de empleo. Los colectivos chino, colombiano, indio y mexicano son los más numerosos en estos permisos por interés económico.