Los Bridgerton, temporada 3: las fechas de estreno de la única serie que hace doblete entre lo más visto de Netflix

Netflix publica la fecha de estreno de una de sus series más esperadas del año. Tanto, que es la única que sus dos anteriores temporadas continúan entre los diez títulos más vistos de la historia de la plataforma de streaming. Se trata de 'Los Bridgerton'. Todavía habrá que esperar unos días en mayo para ver esta tercera entrega de la mano de Shonda Rhimes. Entre sus logros están el casi billón de horas que acumula la primera entrega y los 797 millones de la segunda.

Ahora 'Los Bridgerton' estrenan su tercera temporada en dos partes, cuatro capítulos el 16 de mayo y otros cuatro el 13 de junio, que comienzan con Penelope Featherington (Nicola Coughlan) renunciando a Colin Bridgerton (Luke Newton) después de que le oyera hablar de ella despectivamente al final de la pasada temporada. Ahora, buscará un marido con el que pueda continuar con su doble vida como Lady Whistledown, lejos de su madre y hermanas.

Por otro lado, Colin ha vuelto de sus viajes de verano con una nueva imagen y un alto concepto de sí mismo, aunque pronto se desanima por el desdén de Penelope, la única persona que siempre ha sido un apoyo incondicional. Con la intención de recuperar su amistad, Colin se ofrece para enseñarle a Penelope a tener confianza en sí misma y así encontrar un marido esta temporada.

Luke Newton (Colin Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton) Luke Thompson (Benedict Bridgerton) en la tercera temporada. LIAM DANIEL/NETFLIX

Pero cuando sus clases empiezan a tener demasiado éxito, el profesor ya no está seguro de si sus sentimientos por su alumna son más fuertes de lo que pensaba. Por si su vida no fuera lo bastante complicada, ella siente que ha perdido a Eloise (Claudia Jessie), que ahora tiene una nueva amistad en un sitio insospechado. Además, con tantos compromisos sociales, a Penelope cada vez le cuesta más mantener en secreto a su ‘alter ego’: Lady Whistledown.

Hannah Dodd (Francesca Bridgerton), Nicola Coughlan (Penelope Featherington) en la nueva entrega. Cr. Laurence Cendrowicz/Netflix © 2024

No será el único estreno de Netflix este mes de mayo. La compañía de producción y distribución de contenido audiovisual en 'streaming' registró un beneficio neto de 2.187 millones de euros en el primer trimestre de 2024, lo que representa un avance del 78,7% respecto al año anterior. Series como Los Bridgerton 'atrapan' al espectador y convierten en oro cada capítulo., pero mientras llega la tercera entrega, estos son el resto de estrenos en las plataformas. .

Lo nuevo de Dani de la Torre y Alberto Marini se llama 'Marbella'

Dani de la Torre y Alberto Marini repiten como responsables creativos de la nueva serie de Movistar Plus+ 'Marbella', un thriller de seis episodios de trama trepidante en la que ficción e investigación periodística se dan la mano, basada en una idea original de los periodistas Nacho Carretero y Arturo Lezcano.

Ocurre en la Costa del Sol, donde opera una intrincada red de bandas de criminales de distintas nacionalidades que cometen delitos de todo tipo. Hugo Silva es César, un abogado que, de repente, se ve en el ojo del huracán.

Se estrenará el 2 de mayo.

Reparto de lujo en la serie de Clara Roquet 'Las largas sombras'

Clara Roquet dirige esta serie de seis episodios que protagonizan Elena Anaya, Belén Cuesta, Irene Escolar, Marta Etura, Itziar Atienza, Ana Rayo y Lorena López, un thriller que reflexiona sobre el peso de la culpa y cómo evoluciona la amistad de un grupo de amigas con el paso de los años.

Un grupo de mujeres de vidas estables y exitosas se ven sacudidas repentinamente por la aparición de los restos mortales de una de sus compañeras de instituto, desaparecida durante el viaje de fin de curso a Mallorca 25 años antes.

Se estrenará en Disney+ el 10 de mayo.

Versión animada de la saga 'Star Wars: crónicas del imperio'

Disney+ estrena el día 4, que conmemora la saga Star Wars, la serie animada 'Star Wars: Crónicas del Imperio', que plantea un viaje de seis episodios al temible Imperio Galáctico a través de los ojos de dos guerreros con caminos divergentes, ambientados en épocas diferentes.

'Maxton Hall', un colegio alemán de 'élite' con mucho drama

Basada en el bestseller mundial 'Save Me', de Mona Kasten, la serie, de seis episodios, se sumerge en el universo de James y Ruby, un chico de clase alta y una chica de clase trabajadora, testigo de un secreto explosivo en la escuela privada de Maxton Hall.

Estreno en Amazon Prime Video el 9 de mayo.

Joel Edgerton y Jennifer Connelly se buscan en 'Materia oscura'

Basada en una de las novelas de ciencia ficción más aclamadas de la década, la serie 'Materia Oscura' sigue a Jason Dessen (Joel Edgerton), físico, profesor y padre de familia que, una noche es secuestrado y trasladado a una versión alternativa de su propia vida.

En ese laberinto de universos, Jason se embarca en un viaje angustioso para recuperar a su verdadera esposa Daniela (Jennifer Connelly) y salvarla del enemigo más aterrador que se puede imaginar: él mismo.

Estreno en AppleTV+ el 8 de mayo.

Llega una nueva entrega de 'Pequeñas mentirosas: escuela de verano'

Secuela de 'Pequeñas mentirosas: Pecado Original', la nueva entrega de este 'slasher' de drama adolescente continúa reproduciendo las novelas escritas por Sara Shepard, con Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles y Maia Reficco en el reparto.

Estreno en HBO Max el día 9.

'The big cigar: la gran fuga' del líder de panteras negas a Cuba

Basada en un reportaje periodístico, esta miniserie de seis capítulos cuenta la historia real de cómo el fundador de los Panteras Negras, Huey P. Newton, escapó del FBI para huir Cuba con la ayuda del famoso productor de cine Bert Schneider, quien simuló un rodaje para ayudarle a escapar en el que todo lo que podía salir mal, lo hizo.

Estreno en Apple TV+ el día 17)

Docuserie del Manchester United y la histórica temporada del '99'

Miniserie de tres episodios sobre la icónica temporada de 1999 del Manchester United, en la que ganó el triplete gracias al mítico entrenador Alex Ferguson. En sólo diez días, el equipo formado por talentos locales y estrellas internacionales, ganó los máximos trofeos: la Premier, la FA (Football Asociation) Cup y la Champions League europea, por primera vez en la historia del fútbol inglés.

Se podrá ver en Amazon Prime el día 17.

'Prisioner' drama carcelario danés de realismo atroz

Serie carcelaria que arrasa en Dinamarca, en la que cuatro funcionarios de prisiones se ven obligados a realizar cambios en la cárcel en la que trabajan para salvar sus puestos de trabajo y acaban rompiendo el frágil equilibrio con el que viven los reclusos.

Estreno en Filmin, día 21.

'Bardot', el ascenso a la fama dela icónica actriz francesa

'Bardot', miniserie de seis episodios donde se repasa el ascenso a la fama de Brigitte Bardot, actriz y símbolo sexual de los años 60, que se consagró como una de las mayores estrellas de su época, protagonizada por la franco-argentina Julia de Núñez.

(Sundance TV, AMC, día 30)

Eric y ni una más: Benedict Cumberbatch y la violación de Alma

Miniserie protagonizada por Benedict Cumberbatch, 'Eric' sigue la búsqueda desesperada de un padre cuando su hijo de nueve años desaparece una mañana de camino al colegio.

'Ni una más' está basada en la novela homónima de Miguel Sáez Carral, protagonizada por Alma (Nicole Wallace), una chica de 17 años que denuncia una agresión sexual en su instituto

En Netflix los días 30 y 31, respectivamente.